Softeam compie quarant'anni e cerca nuovo personale

Softeam, software house di Lecco che dal 1984 progetta e sviluppa soluzioni proprietarie dedicate alla fabbrica digitale e soluzioni per i settori fintech e bancario e che oggi conta più di 80 dipendenti e un fatturato di oltre 8 milioni di euro, continua a crescere: 16 risorse assunte negli ultimi 24 mesi, più di 250 clienti attivi e, soprattutto, 10 talenti da portare a bordo nel prossimo futuro.

Nonostante il settore tech sia molto dinamico e i professionisti abbiano, meno di altri, difficoltà a trovare nuove opportunità professionali, il turnover in Softeam è basso e questo dimostra quanto l’azienda metta, davvero, al centro il benessere dei propri dipendenti.

“All’interno della nostra azienda – precisa Greta Ferrara, Head of HR & Talent Acquisition di Softeam - si respira un’aria dinamica e stimolante e la crescita personale e professionale sono costantemente incoraggiate. In occasione del nostro quarantesimo anniversario, siamo entusiasti di celebrare non solo i nostri successi passati, ma anche il futuro promettente che ci attende. Softeam sta vivendo una fase di espansione straordinaria e siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano unirsi a noi e contribuire al nostro percorso. Per i giovani abbiamo sempre avuto un’attenzione particolare: puntiamo tanto sull’onboarding e un periodo di formazione iniziale che chiamiamo The Training Trail. Attualmente stiamo ricercando risorse giovani che possano portare freschezza e idee innovative, ma anche profili più strutturati che, con la loro seniority ed esperienza, possano arricchire le nostre competenze ed essere maestri dei più junior”.

Ricerca di professionisti, turnover basso e formazione continua delle risorse: la ricetta del successo di Softeam. In un momento storico complicato e in costante evoluzione come quello che stiamo vivendo, trattenere i migliori talenti è indispensabile, anche per lo sviluppo del business.

“In un momento abbastanza complicato e ricco di incertezze come quello attuale – aggiunge Greta Ferrara – è sempre più difficile trattenere i migliori talenti e, in certi casi, l’aspetto economico potrebbe non essere sufficiente perché ormai tutti puntano sul proprio benessere, sul bilanciamento tra vita professionale e vita privata e sulla flessibilità. Ed è su questi elementi che lavoriamo costantemente per dare a tutte le persone che lavorano con noi gli strumenti, materiali e immateriali, per stare bene in ufficio. Puntiamo ad assumere, nei prossimi 12 mesi, almeno 10 professionisti del mondo tech. In particolare, stiamo cercando: CRM consultant, web developer e software developer senior ma anche più junior. A tutti offriamo contratto a tempo indeterminato, formazione continua, lavoro ibrido e una serie di benefit non monetari”.

Le opportunità professionali in Softeam:

CRM consultant: professionisti che affianchino i clienti dell’azienda nell'implementazione di Lyra, ovvero l'applicazione CRM leader in Italia per l'organizzazione delle attività aziendali, la gestione delle offerte e dei servizi di post-vendita, sviluppato e venduto esclusivamente da Softeam. Avranno il compito di interfacciarsi con i clienti e supportarli in tutte le fasi di vita del CRM; si occuperanno, inoltre, della configurazione e dell’interfacciamento con altri sistemi, oltre alle attività di analisi e di consulenza organizzativa.

Web developer: sviluppatori che abbiano un'ottima conoscenza delle tecnologie per lo sviluppo di diverse applicazioni Web che entrino in nuovi progetti tecnologicamente avanzati e in una squadra giovane, dinamica, affiatata e appassionata.

Software developer: professionisti che lavoreranno all’interno del team sviluppo della nostra area prodotti.

Per maggiori informazioni: https://www.softeam.it/careers/

Softeam Spa: l'azienda

Softeam opera nel settore della progettazione software e dei servizi di consulenza informatica, in continua evoluzione con i mutamenti del mercato, della tecnologia e delle esigenze operative dei clienti. La società è stata fondata nel 1984 da tre ingegneri lecchesi e ha sempre avuto come idea trainante quella di aggregare in una realtà industriale competenze ed esperienze nella progettazione di software ad alto contenuto tecnologico. Abbiamo una linea di prodotti digitali dedicati alla Fabbrica, una vera e propria Digital Pipeline pensata per rispondere in modo ottimale alle esigenze di gestione aziendale, dalla raccolta e analisi dei dati, all’efficientamento dei cicli produttivi, tracciabilità fino alla gestione di tutto il ciclo di vendita, dall’offer management al customer service. Softeam è attualmente composta da un gruppo di oltre 80 persone, tutte con uno skill professionale in grado di garantire un’elevata competenza tecnica e progettuale.Una particolare attenzione alla qualità delle risorse umane ha consentito a Softeam di crescere con successo nelle aree della consulenza progettuale software e dello sviluppo di applicazioni avanzate.