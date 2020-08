Trenord: aperte le candidature per operatori tecnici e tecnici della manutenzione rotabili

Trenord ha aperto le selezioni per trenta operatori e tecnici della manutenzione rotabili che saranno incaricati di svolgere attività pratico-operative di installazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile.

Le persone interessate possono inviare la candidatura accedendo alla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it entro lunedì 7 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La selezione aperta

Sono richiesti: diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico (meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, trasporti), ottima conoscenza della lingua italiana, disponibilità a lavorare su turni (anche festivi e notturni) su tutto il territorio lombardo e una buona padronanza dei più comuni strumenti digitali.

Costituisce un requisito preferenziale un’esperienza minima di 2 anni in ambito manutentivo.



Attraverso un percorso valutativo, condotto insieme all’azienda da un partner specializzato, verranno selezionati i profili che entreranno a far parte, a partire dal mese di ottobre, dell’organico di Trenord che conta oltre 4.000 dipendenti.