Stipendi e pensioni, è allarme: “Il territorio deve reagire”

Lavoro povero e pensioni da fame. È un duplice allarme quello lanciato dalla Cgil Lecco e dal Patronato Inca. “Abbiamo un doppio problema di povertà: ai 16mila lavori poveri che hanno un trattamento full time nel territorio vanno sommati coloro che, pur lavorando in un settore ricco come può essere quello dell'industria, ha un contratto part time che riporta alla condizione di povertà per quanto questi contratti garantiscano stipendi più alti della media. Facciamo la fotografia di un problema attuale, di una massa di lavoratori che sta crescendo e che nel futuro genererà pensionati poveri. I settori che prendiamo in esame oggi sono gli stessi che fanno registrare il più alto numero di part time involontario”. Fotografia scattata da Francesca Seghezzi, segretaria della Camera del lavoro lecchese.

Al territorio “va l’invito di fare rette tra i soggetti economici pubblici e privati, abbiamo bisogno di un assunzione di responsabilità per evitare l’impoverimento generale all’interno di un settore in forte aumento occupazionale. Il tessuto economico ha davanti la responsabilità di prendersi carico di questa situazione perché non può permettersi un impoverimento costante, che porterebbe a un calo drastico nei consumi”.

Una prospettiva che è preoccupante anche per Luca Picariello, direttore del Patronato Inca lecchese: “Il sistema delle pensioni è progressivamente cambiato, chi ha iniziato dopo nel 1996 fa parte di quello contributivo che permette di accumulare un montante per tutta la vita, moltiplicato per un coefficiente talmente basso da rendere basse le stesse pensioni”.

Tre sono i profili di lavoratore povero individuati dalla ricerca:

lavoratori a basso salario (donne, giovani, lavoratori a basse qualifiche); lavoratori poveri di lavoro (part-time involontari, sottoccupati): riguarda chi vorrebbe lavorare di più ma ha carichi di cura e problemi conciliazione famiglia/lavoro (assenza parenti in supporto, costi elevati nei nidi o assenza posti negli stessi) o chi non riesce a passare da contratto di lavoro a tempo parziale a contratti a tempo pieno; lavoratori poveri su base familiare (famiglie monogenitoriali, famiglie numerose, famiglie con un solo percettore di reddito).

LAVORATORI A BASSO SALARIO (<9 EURO/ORA)

SETTORE INCIDENZA % LAVORO POVERO N° ADDETTI LECCO N° LAVORATORI POVERI INDUSTRIA 12% 52.000 6.240 COSTRUZIONI 18% 7.000 1.260 COMMERCIO 11,6% 18.000 2.100 TURISMO E RISTORAZIONE 23,2% 9.160 2.120 COLF 59,6% 2.870 1.710 ISTRUZIONE 22,9% 6.190 1.420 SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 17,4% 5.500 950 TRASPORTI 15,6% 4.000 620 TOT 16.400

Possiamo stimare che circa 16mila lavoratori lecchesi, ossia l’11% degli occupati (143.500 nel 2022), siano lavoratori a basso salario.

LAVORATORI POVERI DI LAVORO

I settori più colpiti dal part time sono le attività di cura (52% degli occupati è part time), il turismo e la ristorazione (35%), i servizi sociali e socio-sanitari (28%), il commercio e i servizi alle imprese (25%). Il volume d’affari del macrosettore dei servizi a persone e imprese nell’ultimo trimestre fa segnare un +8,9% rispetto al trimestre precedente, che conferma un trend di crescita dei servizi a +17,7% e del commercio a +5,1% nel 2022 rispetto al 2021. Turismo e ristorazione +45% di occupati nel 2022 rispetto al 2015; arrivi di turismo su Lecco +73%, presenza + 47,5% nel 2022 su 2021. Il part time involontario è stimato al 9% del totale degli occupati. Il numero di lavoratori poveri stimato sopra, quindi, nella realtà è sicuramente più alto.

Stipendi bassi e pensioni da fame

Presi in esame tre casi reali, indicati nelle seguenti tabelle: