Al via il primo percorso di orientamento per i docenti in Camera di commercio

Partirà il prossimo 15 dicembre il percorso formativo di aggiornamento per docenti organizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con la collaborazione dei due Uffici scolastici territoriali, con l'obiettivo di consolidare e implementare strategie comuni volte a rendere sempre più efficaci i processi orientativi verso gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado.

La complessità socioeconomica e culturale del mercato occupazionale, da una parte, rende sempre più sfidante il compito, proprio delle istituzioni scolastiche, di fornire adeguate competenze e, dall'altra, richiede agli studenti e alle loro famiglie un'attivazione precoce del processo di raccolta e analisi delle informazioni, sia rispetto agli scenari lavorativi del territorio sia rispetto alla conoscenza di sé e delle proprie risorse personali e motivazionali.

In questa cornice la proposta formativa dell'ente camerale rivolta ai docenti intende promuovere e rafforzare un modus operandi che permetta agli insegnanti di accompagnare gli studenti nel processo di conoscenza di sé, sia sul piano individuale, sia del gruppo classe e del territorio, con un'attenzione alla prevenzione e alla dispersione scolastica.

Accanto a momenti di trasmissione interattiva di conoscenze, il programma prevede ampio spazio al confronto fra esperienze diverse, risoluzione di problemi concreti grazie allo scambio e confronto con docenti esperti in materia di psicologia e orientamento.

Alto il riscontro da parte degli Istituti scolastici delle due province con oltre 70 iscrizioni provenienti quasi equamente da Como e Lecco.

Il programma del percorso formativo

1 giorno

• Apertura dei lavori in sede collegiale per gli insegnanti partecipanti alla proposta formativa;

• Presentazione del programma e condivisione degli obiettivi formativi e metodologici.

• Presentazione dello scenario economico-imprenditoriale di Como-Lecco (Camera di Commercio Como-Lecco - u.o. Studi e Statistica).

• Introduzione allo scenario attuale dell'orientamento scolastico: il binomio didattica-educazione; variabili socio-culturali e alleanza tra scuola e famiglia: quali possibili collaborazioni nella pratica orientativa e relazionale (Formaper).



2 e 3 giorni

Lavoro in piccoli gruppi (Formaper)

• La falsa equivalenza tra talento e passione.

• Il valore del feedback degli insegnanti rispetto alla scelta di studenti e famiglie.

• Mappe cognitive e mappe emotive: un metodo per autorientarsi.

• Sperimentazione pratica di n.1-2 strumenti di orientamento scolastico e rilevazione dei fabbisogni dal punto di vista delle scuole in materia di orientamento.

• Presentazione del costrutto della comunità di pratica e raccolta del fabbisogno formativo degli insegnanti in materia di orientamento (rappresentazioni cognitive).



4 giorni (Formaper/Camera di Commercio Como-Lecco)

Ricongiungimento dei gruppi in sede collegiale per la condivisione dei fabbisogni orientativi emersi dal punto di vista degli insegnanti, per la valorizzazione di somiglianze e differenze e sintesi dei risultati raggiunti, utilizzabili per il successivo step di lavoro, da avviare nel 2021.