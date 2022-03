Permedica si allea con Exactech e punta alla conquista della Spagna

Permedica prosegue nel suo programma di internazionalizzazione. L’azienda di Merate che opera nel comparto dei prodotti per artroplastica di anca, ginocchio e spalla ha infatti siglato un’importante collaborazione con Exactech - sviluppatore e produttore di impianti innovativi, strumentazione e smart technologies per la sostituzione delle articolazioni - per una partnership finalizzata alla distribuzione di soluzioni per l’artroplastica dell’anca sul mercato spagnolo.

L'innovativa tecnologia con l'utilizzo di polvere di titanio

Grazie a questo accordo, il portafoglio esistente di Exactech in Spagna viene integrato con la soluzione di Permedica stampata in 3D per la coppa acetabolare, che prevede numerose opzioni di accoppiamento, tra cui inserti in ceramica, vitamina E reticolata e doppia mobilità, oltre ad un'ampia gamma di proposte di stelo. L'innovativa tecnologia TRASER® di Permedica crea impianti sfruttando la tecnologia additiva Selective Laser Melting, stampandoli strato dopo strato con l’utilizzo di polvere di titanio.

Federico Perego: "Rafforziamo la nostra presenza sul mercato spagnolo"

"La partnership sancita - evidenzia il Sales Manager dell’azienda Federico Perego - rafforza la nostra presenza sul mercato spagnolo e rappresenta un’opportunità di crescita per i prossimi anni, sia per Permedica sia per Exactech. Il principale obiettivo strategico del rapporto privilegiato fra le due aziende è quello di promuovere prodotti di qualità e costruire basi solide per sostenere la diffusione di soluzioni innovative, in aiuto ad un crescente numero di pazienti".

Previsto l’inserimento di nuovi giovani collaboratori

"Se la nostra produzione resta concentrata in Brianza - continua Federico Perego (nella foto) - la presenza sui mercati esteri è in fase espansiva, grazie alla qualità e alla componente tecnologica degli ausili ortopedici made in Italy. E per sostenere questa fase di sviluppo abbiamo previsto l’inserimento di nuovi giovani collaboratori, circa dieci, per diversi reparti: siamo alla ricerca di operai specializzati per tornitura, fresatura, finitura e lucidatura, di magazzinieri e di addetti al controllo qualità".

L'azienda e i suoi prodotti

Azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti per artroplastica di anca, ginocchio e spalla, Permedica può contare - con l’headquarter di Merate - su una delle più ampie e moderne strutture produttive in Europa, con le tecnologie più attuali ed innovative ad oggi disponibili nell’ambito del settore ortopedico.

"Grazie ad un team di giovani ingegneri e tecnici, Permedica risponde rapidamente alle necessità del mercato ortopedico e dentale, adeguandosi ai continui cambiamenti che avvengono in questo ambito - spiegano i portavoce della Spa brianzola - L’impegno ad eccellere nell’ambito di Ricerca & Sviluppo, Produzione e Marketing di prodotti di alta gamma per sostituzione articolare rappresenta la base della continua espansione aziendale, garantendo elevati standard in termini di qualità e servizio".