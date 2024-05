Serratore presenta la Peugeot E3008, il nuovo gioiellino di Stellantis

È ancora Serratore a permettere di scoprire i gioiellini di casa Stellantis. Stavolta sono stati tolti i veli della nuova Peugeot E3008, la versione evoluta della celebre 3008 da più di 1.320.000 clienti in 130 Paesi nel giro di soli 7 anni. “Siamo orgogliosi di poter rappresentare un’azienda di questo calibro, con cui abbiamo condiviso (e condividiamo) i progetti di sviluppo e i valori identificativi”, ha spiegato il presidente Vito Serratore, che ha permesso al Gruppo di diventare quello che è oggi l’azienda che porta il suo nome: con una squadra di 140 persone distribuite tra Lecco e Como, il Gruppo Serratore si impegna per raggiungere quotidianamente l'eccellenza nelle vendite e nei servizi post-vendita e assistenza, per la vasta gamma di brand Stellantis, oltre a DR e MG.

Venerdì sera, con l’occasione della presentazione della nuova Peugeot E3008, “presentiamo la rinnovata sede di via Milano ad Erba, tra le primissime concessionarie della Serratore S.p.A. e riferimento per tutto il territorio erbese del prodotto Fiat. Il mondo però cambia, le esigenze mutano e le aspettative crescono: ecco allora che oggi, forti della storicità di questa sede, qui i nostri clienti trovano una gamma rinnovata che può dare risposta alle richieste più differenti del mercato. Oltre a Fiat, dunque, presenti i marchi Abarth, Citroen, Opel e Peugeot. In linea con le linee guida dello sviluppo rete Stellantis, abbiamo rinnovato l'identità aziendale e creato uno showroom all'avanguardia, con una fortissima caratterizzazione di ciascun brand e un’offerta che non ha eguali in zona. Il nuovo lay-out della sede di via Milano è un ulteriore passo verso il futuro, anticipazione di quello che saranno a breve la nostra sede di Grandate e soprattutto l’attesissimo flagship di Valmadrera”.

La nuova Peugeot E3008

Peugeot ha reinventato il suo 3008, disegnando il suo nuovo modello da zero per tracciare la strada delle Peugeot del prossimo futuro.

L'attuale Peugeot 3008 è un best-seller che negli ultimi 7 anni ha conquistato più di 1.320.000 clienti in 130 Paesi. Peugeot persegue l'ambizione di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025 e di vendere tutti i modelli della sua gamma in versione 100% elettrica entro il 2030.

Con la presentazione di Nuovo E-3008 Peugeot entra in una nuova dimensione.

Peugeot E-3008 è il primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, che porta la gamma Peugeot a un livello superiore. Questa piattaforma innovativa è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria: autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (30 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to load, Plug&Charge e aggiornamenti « Over The Air »).

La gamma si basa su tre propulsori elettrici uno già in vendita con 210 CV di potenza massima e 527 km di autonomia, guidando come prescritto dal ciclo WLTP, e più avanti due altre versioni elettriche, con trazione integrale oppure con autonomia fino a 700 km. Inoltre, il nuovo Peugeot 3008 è già ordinabile con motore ibdrido da 136 CV.

Con Nuovo E-3008, il design Peugeot entra in una nuova era elettrica, in cui l’Allure pone lo stile al servizio dell’efficienza.