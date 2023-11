Fedeltà associativa e valori artigiani, premiate 21 imprese lecchesi

Un momento di festa e di condivisione, che ha permesso a Confartigianato Lecco di ringraziare per la fiducia le aziende che hanno scelto da 40 e più anni di camminare con l’associazione al proprio fianco. La 50esima Mostra dell’artigianato a Lariofiere di Erba si è conclusa mercoledì con uno degli appuntamenti associativi più significativi: la cerimonia relativa al Premio fedeltà associativa, giunto alla ventunesima edizione. Sono 21 le attività lecchesi premiate.

"È un momento al quale teniamo molto, perché ci permette di incontrare chi ha scelto di averci al proprio fianco da tanti anni, considerandoci ormai alla stregua di una famiglia - sottolinea Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Lecco - Penso alla nostra struttura, ai dipendenti di Confartigianato Imprese Lecco che per le aziende associate rappresentano volti amici, voci famigliari e mani da stringere con piacere. La formalità iniziale lascia il passo alla cordialità e a un rapporto confidenziale che spesso sfocia nell’amicizia".

Ilaria Bonacina: "L'associazione e gli artigiani? Come una famiglia"

"Questo è il nostro modo di accompagnare le nostre imprese: immedesimandoci nelle problematiche che inevitabilmente si presentano, per aiutarle, con le nostre competenze e i nostri servizi, a superarle". Problematiche che anche in questo periodo non sono di poco conto, considerando che il conflitto esploso in Medio Oriente ha accentuato le tensioni geopolitiche internazionali con ripercussioni anche sull’economia nazionale. "Ancora una volta dobbiamo confrontarci con incertezze e timori che inevitabilmente avranno ricadute su consumi e investimenti; in altre parole, sul nostro lavoro - aggiunge la presidente Bonacina - Ma, come sempre, gli artigiani sapranno superare anche questi ostacoli, come hanno ampiamente dimostrato nel corso degli anni".

A dimostrarlo sono anche, a maggior ragione, le imprese poste ieri sotto i riflettori: realtà che hanno decenni di vita alle loro spalle e che hanno superato parecchi momenti difficili, molti dei quali concentrati negli ultimi 15 anni. "Aziende storiche, molte delle quali hanno già salutato l’ingresso delle nuove generazioni, in un percorso che porterà ciascuna di esse a proiettarsi verso un futuro fatto sempre più di tecnologia e digitalizzazione. In questo senso, anche le Mpmi devono guardare con attenzione a quanto i progressi tecnologici stanno mettendo a disposizione".

Infine, il ringraziamento della presidente Ilaria Bonacina alle storiche imprese associate. "È un orgoglio, per me e per tutta Confartigianato Lecco, rappresentare aziende come le vostre, che da tanti anni portano lustro al nostro territorio e al nostro Paese. E per questo vi ringrazio, perché siete un punto di riferimento, il filo conduttore tra il passato e il futuro, con tutto quello che rappresentate per il mondo artigiano”.

Matilde Petracca: "Premiamo la condivisione di valori comuni"

A fare gli onori di casa anche il segretario generale Matilde Petracca, che ha accolto i festeggiati con una riflessione sul reale significato della Fedeltà associativa. "Il voler percorrere questo lungo cammino insieme a noi ha un’importanza che va oltre il novero degli anni: rappresenta la condivisione di valori comuni, di una visione e di obiettivi che hanno portato l’associazione e le imprese ad affrontare un percorso di crescita che, ne sono convinta, ha arricchito entrambe".

"La Fedeltà associativa - aggiunge Petracca - rappresenta un elemento di cui andare fieri, per noi, perché essere scelti per così tanti anni dai nostri artigiani significa che siamo riusciti non soltanto a garantire servizi e assistenza quando si è rivelato necessario, ma anche che siamo stati in grado di trasmettere un messaggio importante: che teniamo molto ai nostri imprenditori, alle loro famiglie e ai loro collaboratori, e che facciamo del nostro meglio per tutelarli sotto ogni aspetto“.

Quindi, spazio alla premiazione, cui sono seguite la visita guidata ai padiglioni della mostra e il pranzo dedicato. Di seguito, le imprese premiate.

40 anni di Fedeltà associativa

Corbella Davide - Barzio

Armaplast Srl - Brivio

R.V.M. di Greppi Achille e C. Sas - Brivio

Taramelli Srl - Brivio

Carnevale Zampaolo Massimo - Casargo

M.P.F. di Fumagalli Emilio & C. Sas - Castello Brianza

E.R.P.A. di Brivio Paolo - Cernusco Lombardone

Torcitura di Dolzago Srl - Dolzago

Borghetti Camillo - Garlate

Rocca Raffaele - Garlate

Scavi Villa Gianpaolo Srl - Imbersago

Invernizzi Pierangelo - Lecco

Colombo di Maresso Snc di Colombo Ettore & C. - Missaglia

Corti Giuseppe Srl - Oggiono

Maggioni Gaetano - Olgiate Molgora

Baruffaldi Giosuè Srl - Primaluna

F.lli Biella Snc di Giancarlo e Giulio Biella e C. - Sirone

Elettromeccanica C.M. di Caldirola Massimo - Sirtori

45 anni di Fedeltà associativa

N.G. Rusconi di Rusconi Natale e C. Snc – Sirone

60 anni di Fedeltà associativa

Officine Ceppi di Ceppi Davide e C. Snc – Cortenova

67 anni di Fedeltà associativa