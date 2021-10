Innovazione e sostenibilità: premiate due aziende lecchesi

Le aziende Electro Adda di Brivio e Milani di Brivio premiate per innovazione, digitale e sostenibilità al Tech Beauty Contest 2021. Il concorso dedicato alle PMI italiane si è tenuto durante la World Manufacturing Week, alla presenza della giuria e della platea internazionale del World Manufacturing Forum, l’evento internazionale ospitato a Villa Erba di Cernobbio e dedicato all’industria manifatturiera che quest’anno si è focalizzato sul tema "Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell’economia circolare. Prospettive per il futuro del manifatturiero".

Tech Beauty Contest è organizzato da DIH Lombardia e dalla World Manufacturing Foundation. Le Piccole e medie imprese hanno aderito a tre categorie di concorso: innovazione di processo, innovazione di prodotto, innovazione sostenibile guidati dalla trasformazione digitale. Per due delle tre categorie, la Giuria - composta dai rappresentanti di alcune Fabbriche Faro del Cluster Fabbrica Intelligente - ha assegnato il premio ad aziende della provincia di Lecco: Electro Adda si è aggiudicata il riconoscimento per l’innovazione di processo e Milani per l’innovazione di prodotto.

Dal reparto R&D di Milani soluzioni innovative per la sicurezza

Il reparto R&D di Milani - l’azienda di Osnago specializzata in progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici - ha sviluppato soluzioni innovative per migliorare la sicurezza e l'ecosostenibilità degli edifici industriali o di terziario avanzato. Una delle soluzioni è Freeway, ovvero un sistema avanzato di controllo degli accessi basato su un sofisticato software a reti neurali per il controllo puntuale degli accessi e dei transiti senza l'impiego di barriere fisiche e senza necessitare di dati biometrici (patent pending). Un’altra soluzione è Aetos, un sistema per il tracciamento di asset mobili e di indoor navigation all'interno di edifici di pubblica utilità che riduce di circa 10 volte il costo di installazione rispetto ai prodotti concorrenti di mercato (patent pending). Infine, un’altra soluzione è B-power, un sistema molto evoluto di back-up energetico per edifici basato su Fuel Cell idrogeno e soluzioni di storage energetico al litio molto compatte.

Beatrice Milani: "Fieri del lavoro svolto dal nostro team"

“Non possiamo che essere felici di aver vinto questo prestigioso premio nella categoria innovazione di prodotto - ha commentato la presidente dell’azienda Beatrice Milani - Siamo molto fieri del lavoro svolto dal nostro team, che ha sviluppato soluzioni innovative per migliorare alcuni aspetti relativi ad edifici industriali e del terziario avanzato. In questi ultimi anni abbiamo investito in un ambito di ricerca che ci permette di contraddistinguerci nel nostro settore, ci abbiamo creduto fin da subito e lo dimostrano le risorse attualmente impegnate in questa nuova unità di business. Per il futuro ci impegneremo a sostenere la ricerca per andare incontro sempre di più alle esigenze dei nostri clienti. Da donna sono anche particolarmente orgogliosa di vedere impegnate in questo gruppo di lavoro, ai livelli più alti, delle risorse femminili".

Electro Adda ha vinto grazie a un progetto portato avanti con il Politecnico

Electro Adda - azienda che dal 1948 progetta e produce motori elettrici di potenza fino 1500kW nello stabilimento di Beverate di Brivio - si è aggiudicata il concorso Tech Beauty Contest 2021 per la categoria innovazione di processo grazie al progetto di “configuratore adattativo”, che è stato completato grazie alla collaborazione dell’azienda con il Politecnico di Milano e al supporto dei laboratori dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il progetto è stato inoltre oggetto di tesi di due studenti della facoltà di Ingegneria della Produzione Industriale di IMLAB Lecco.

Gianluca Stanic: "Importante creare sinergie tra aziende e realtà universitarie"

"Possiamo orgogliosamente dire che questo progetto dimostra l’importanza di creare sinergie e collaborazioni fra le aziende e le realtà politecniche ed universitarie, per lo sviluppo di processi innovativi - evidenzia il responsabile tecnico commerciale dell’azienda Gianluca Stanic - Con il configuratore adattativo di Electro Adda è stata generata una base di conoscenza digitale validata sperimentale che, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, dialoga in forma interattiva con l’utente per offrire soluzioni progettuali e costruttive conformi alla specifica applicazione, dallo standard allo speciale. Il progetto di miglioramento continuerà con le fasi successive, che copriranno la fase di progettazione CAD 3D e il legame lean con la produzione".