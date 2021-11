Premiate da Confartigianato le imprese storiche lecchesi

Confartigianato Imprese Lecco premia le imprese storiche che fanno parte dell’Associazione da 40 anni e oltre. Location del tradizionale evento, la Mostra dell’Artigianato che ha ospitato le 60 imprese premiate per le edizioni 2020 (premio rimandato causa Covid) e 2021. A fare gli onori di casa, Ilaria Bonacina, presidente del Comitato Promotore Mostra Artigianato. "Abbiamo organizzato il Premio Fedeltà all’interno della Mostra per dare il giusto risalto a questo vostro importante traguardo - ha detto Bonacina - sia nella vita associativa che per le vostre aziende. Credo che questa sia la cornice più adattata per festeggiare e per dare risalto al vostro lavoro, così prezioso per il territorio e il Paese".

"Emoziona sempre questa premiazione perché ognuno di voi ha una storia preziosa da raccontare - ha sottolineato invece Daniele Riva, presidente di Confartigianto Lecco, rivolgendosi agli imprenditori in sala - Far parte di una squadra per così tanti anni vuol dire creare uno zoccolo duro su cui Confartigianto può creare le basi per portate avanti le istanze delle piccole imprese, che sono la spina dorsale dell’Italia, anche se purtroppo non sempre vengono trattate con la giusta attenzione". A consegnare il Premio Fedeltà con il presidente Riva e il segretario generale Vittorio Tonini, l’ex segretario generale di Lecco e nazionale, Cesare Fumagalli.

“Ho accettato con piacere l’invito dell’Associazione a essere qui oggi - ha commentato - È un momento raro per voi imprenditori essere ringraziati, non succede quasi mai. Questo premio ha un senso profondo per Confartigianato ed è un’abitudine da non perdere. A consegnare il Premio fedeltà è l’Associazione, ma è come se lo facesse la società per il vostro impegno per la crescita del Paese. Siamo in un momento molto particolare. Abbiamo supportato per troppi decenni cose che non funzionano o funzionano male. Oggi ci si presenta un’occasione straordinaria per scrollarci via ciò che non funziona e fare leva su chi lavora e soprattutto sulle piccole e medie imprese, il vero punto di forza del Paese, che esiste da sempre e che è già proiettata nel futuro. Il famoso essere 'casa e bottega' degli artigiani, infatti, ben si inserisce nelle tematiche attuali di welfare, di attenzione all’ambiente e al tessuto sociale”.

Menzione speciale infine per Battista Rusconi e Tiziano Crippa, rispettivamente presidente di Confartigianato Imprese Lecco e CNA Lecco nel 1995, anno in cui i due imprenditori tentarono una delle prime fusioni territoriali tra le due Associazioni. "Lo spirito di gruppo rafforza la volontà di fare un cammino insieme. L’Artigianato lecchese è ancora più forte. Il nostro pensiero è ancora attuale dopo 26 anni…" questa la dedica fatta a Rusconi e Crippa dal presidente Riva e dal segretario Tonini, frase estrapolata da un discorso del 1995. Ecco di seguito le imprese storiche premiate nei giorni scorsi alla Mostra dell'Artigianato (vedi foto di gruppo), sia quelle presenti in sala, sia quelle a cui è stato attribuito il ricnoscimento anche se non hanno avuto occasione di intervenire.

I premiati per il 2021

40 anni:

COLOMBO IMBALLAGGI SNC DI ADRIANO COLOMBO E C. - BARZAGO

TESSITURA ADDUI ARIALDO DI ADDUI ALDO & C. SNC - BULCIAGO

MAPELLI PATRIZIA - DOLZAGO

SALA MAURIZIO - LA VALLETTA BRIANZA

GIUDICI GIUSEPPE - LECCO

TIPOGRAFIA LECCHESE SRL - LECCO

ROTTAMI RIGAMONTI SNC DI CONTI MILENA, LORENA E IVANA - MOLTENO

BRIANCAR SRL - OGGIONO

M.C.M. SNC DI MARIO REDAELLI E ANNA RITA SPREAFICO - OGGIONO

O.C.R. SNC DI CORTI E. E C. - OGGIONO

SAMIT ITALIA SRL - OGGIONO

AUTOSERVICE DI ADAMOLI E C. SNC - VALMADRERA

BELLINI SALVATORE - ABBADIA LARIANA

INVERNIZZI GIANCARLO - BALLABIO

CEREGHINI ROBERTO - BELLANO

AUTOTRASPORTI FRATELLI NEGRI SNC - GALBIATE

ROSSI FRANCO SNC DI ROSSI FRANCO & C. - IMBERSAGO

BONACINA RITA - LECCO

CARROZZERIA F.LLI TURATI SNC - OGGIONO

MAURIZIO MAGNONI DI LUCIO MAGNONI - OGGIONO

F.LLI SPREAFICO DI SPREAFICO ELIO E C. SNC - PESCATE

SPREAFICO LUCIANO DEI F.LLI SPREAFICO SNC - PRIMALUNA

TURRINI GILBERTO & C. SAS - VALMADRERA

TERMOIDRAULICA BARELLI FRANCESCO - VERDERIO

47 anni:

ITAC SNC DI MANLIO E ALBERTO CONSONNI - CASATENOVO

BERGHEM DI FAZZINI PIETRO & C. SNC - PREMANA

41 anni:

CONSORZIO PREMAX - PREMANA

66 anni:

FRATELLI BONFANTI S.N.C. - DOLZAGO

70 anni:

FAGGI RITA - PERLEDO

I premiati per il 2020

40 anni:

BORGHETTI PASQUALE - PESCATE

RIPAMONTI RENATO - CALCO

41 anni:

FONTANA LUIGI DINO - AIRUNO

FUMAGALLI ALESSANDRO - AIRUNO

TRAFILERIE GALBANI DI GALBANI ATTILIO & C. SAS - BALLABIO

PANZERI MINUTERIE SAS DI PANZERI MARCO & C. - BRIVIO

COLOMBO LUCIANO - CESANA BRIANZA

BETTEGA FABRIZIO - DORIO

ANNA ESTETICA DI PIAZZA MANUELA & C. SAS - LECCO

GNECCHI MAURO SRL UNIPERSONALE - LECCO

IMPIANTI TORREFAZIONE TRABATTONI SNC DI NIGRA MARIO & C. - LECCO

PIANO DOMENICO - LECCO

I.A.M. DI BOSISIO ROBERTO E C. SAS - MERATE

CRIPPA SERGIO - MONTICELLO BRIANZA

LASER S.R.L. - OLGINATE

OFFICINA SALA E PANZERI S.R.L. - OLGINATE

F.LLI GHEZZI CARROZZERIA SRL - SIRTORI

RIGAMONTI ALDO E FIGLI SNC DI RIGAMONTI ROBERTO & VALERIO - SIRTORI

NEGRI IMPIANTI S.R.L. - VALGREGHENTINO

MOREGALLO BOAT SERVICE SRL - VALMADRERA

SESTI DOMENICO E C. SNC DEI FRATELLI SESTI - AIRUNO

ORTELLI GIANMARIO - ESINO LARIO

LACORTE S.N.C. DI LACORTE GIUSEPPE E PENSA DANIELA - LECCO

FUMAGALLI ANDREA E C. SNC - LOMAGNA

MARONI GIANCARLO E C. SRL - PRIMALUNA

P.A.L.C. SNC DI SCOLLETTA & ARONNA - PADERNO D'ADDA

FALEGNAMERIA CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO SAS - TORRE DE' BUSI

TERMOIDRAULICA GALBIATESE SRL - GALBIATE

47 anni:

REGAZZONI FABIO E ALESSIO SNC - LECCO

57 anni:

CASTAGNA GIULIANO DI CASTAGNA AGOSTINO - VALMADRERA

60 anni: