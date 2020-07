Artigiani in protesta, presente anche una delegazione di Lecco

Anche una delegazione di Lecco ha partecipato alla manifestazione dei dipendenti di aziende artigiane. Nella mattinata di giovedì, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un presidio sotto la Prefettura di Milano, per incontrare i rappresentanti delle istituzioni e ottenere gli ammortizzatori sociali di aprile, maggio e giugno che ancora mancano.

«Saranno loro a portare al governo le rivendicazioni di lavoratrici e lavoratori che stanno attraversando mesi difficili, visto che non hanno potuto lavorare per colpa dell'emergenza sanitaria - afferma Giancarlo Lupinu, referente dello Sportello artigiani della Cgil Lecco - Anche nel nostro territorio sono molti i dipendenti di aziende artigiane che stanno faticando perché non c'è stata la copertura economica per pagare le ore di Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale artigiano)».

Giovedì mattina è arrivata una buona notizia. «Ben 516 milioni di euro sono transitati sul conto di Fsba - prosegue Lupinu - Anche la nostra iniziativa, programmata da giorni, ha contribuito a smuovere questo importante stanziamento. Da venerdì partiranno i bonifici che copriranno le ore di aprile e una quota di maggio». L'attenzione del sindacato rimane comunque alta.