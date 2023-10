Siglato protocollo di intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Lecco e Anaci Lecco

È stato siglato nei giorni un protocollo di intesa tra l'Ordine degli avvocati di Lecco e Anaci Lecco che impegna entrambe le istituzioni a sviluppare ulteriormente nel prossimo triennio la già consolidata partnership.

In particolare saranno realizzati eventi formativi sulle normative in materia condominiale, in relazione ai quali due enti potranno rilasciare, previa deliberazione dei rispettivi Consigli, crediti formativi e sarà istituito un tavolo di ­confronto sulle tematiche del condominio, che possa consentire ai rispettivi iscritti informazione sulla relativa giurisprudenza lecchese. Infine l'Ordine degli avvocati di Lecco e Anaci Lecco collaborareranno all'istituzione di tavoli di confronto con gli altri professionisti interessati al mondo immobiliare - come Notai, Ingegneri, Architetti e Geometri - per il reciproco scambio di informazioni anche sulle novità normative e la loro applicazione, nonché per la elaborazione di proposte da rivolgere alle Autorità politiche e amministrative a tutela degli utenti e dei consumatori.

Bandini:"Monitorare problematiche comuni"

"Il protocollo di intesa sottoscritto da Anaci Lecco con l'Ordine degli avvocati di Lecco ha come obiettivo primario, sia con gli eventi che con il Tavolo di lavoro permanente, quello di monitorare le problematiche comuni tra le due professioni, come le controverse tra condòmini, oppure tenere sotto controllo le novità e le eventuali implicazioni giuridiche legate al bonus facciate o al superbonus" dichiara il presidente di Anaci Lecco Marco Bandini.

"La firma congiunta di questo protocollo è un'ulteriore garanzia per l'utenza, perché sancisce un coordinamento sostanziale tra due soggetti - l'Associazione e l'Ordine - che sono deputati al rispetto delle regole dei propri iscritti e, agendo in sinergia, riusciranno a essere più efficaci. L'istituzione di un Tavolo di confronto permanente serve a tenere al corrente le parti tra loro sulle questioni legate alle novità del mondo condominiale e ha l'ambizioso obiettivo di cercare di mitigare le problematiche 'a monte', così da non intasare le stanze del Tribunale con cause che possono essere risolte sul nascere" conclude Bandini.

Campanielli: "Collaborazione sinergica"

"Come presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco sono particolarmente lieto di avere formalizzato, con questo protocollo di intesa, il rapporto di proficua collaborazione che in questi anni abbiamo sviluppato con Anaci Lecco e che ci ha visto, in molteplici occasioni, partecipare a creare eventi condivisi tra i reciproci iscritti. La formalizzazione odierna renderà ancora più sinergica questa collaborazione sul tema della formazione e del confronto tra professionisti" afferma il presidente dell'Ordine degli avvocati di Lecco, Elia Campanielli.

“La materia condominiale si presenta come un ambito particolarmente complesso e articolato su molteplici profili: realizzare occasioni strutturate di confronto è un'opportunità di grande interesse e un modo di rendere un servizio alla comunità locale", conclude Campanielli.