Reddito e pensione di cittadinanza: da gennaio aumentato del 25% il numero delle famiglie beneficiarie

Nel mese di settembre 2020 il numero dei nuclei familiari beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza, al netto di quelli decaduti dal diritto, è stato pari a 1,328 milioni (+25% rispetto a gennaio 2020). In particolare, l’incremento raggiunge il +31% nei nuclei familiari con un solo componente. L'Inps, inoltre, ha segnalato che con il mese di settembre 376mila nuclei familiari hanno ricevuto il pagamento della diciottesima mensilità di Reddito di Cittadinanza, concludendo così il primo ciclo di sostegno economico. La normativa prevede che lo stesso possa essere rinnovato, presentando una nuova domanda, previa sospensione di un mese.

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza, prestazione prevista per massimo due mensilità per nucleo percettore, risultano 290mila i nuclei percettori di almeno una mensilità, con 698mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 558 euro. Infine, nel mese di settembre 2020 non è stato erogato alcun beneficio relativo al Reddito di Inclusione, essendo terminate con il mese di agosto 2020 le prestazioni relative alle domande con decorrenza marzo 2019.

Lecchese: 4.175 richiedenti

Per quanto riguarda il Lecchese, la lettura dei dati avvenuta il 6 ottobre e ha dato riscontri riscontri dettagliati per il nostro territorio.

2.353 richieste di accesso Reddito/Pensione di Cittadinanza e Reddito di Inclusione sono state accolte su un totale di 4.389 (0,2% della popolazione nazionale).

1.991 sono, invece, i nuclei richiedenti di RdC/PdC, per un coinvolgimento di 4.175 persone in totale: a 430,51 ammonta l'importo medio mensile. Nello specifico 1.631 sono i nuclei del Lecchese che hanno richiesto il Reddito di Cittadinanza, mentre 360 hanno richiesto la Pensione di Cittadinanza.