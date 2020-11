«Anche nell'emergenza Covid-19 Confartigianato Imprese Lecco c'è stato, c'è e ci sarà»

Un'assemblea in versione digitale, per stare vicino agli associati anche nell'emergenza Covid-19. Questa l'iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco, che propone a tutti il discorso annuale del presidente Daniele Riva (nel video sopra).

Identificate cinque parole chiave, con altrettanti argomenti sviluppati come reazione nel momento peggiore della crisi: presenza, tempismo, evoluzione, territorio, futuro. Guardando all'emergenza come a una sfida da affrontare e vincere.

Il discorso di Riva

L'assemblea annuale di Confartigianato Imprese Lecco è, tradizionalmente, il luogo e il momento di incontro delle esperienze maturate nel corso dell'anno. In sostanza è la restituzione, ai nostri associati e al territorio, del lavoro e degli obiettivi centrati nell'anno ormai in conclusione. Una grande occasione di dialogo e confronto che, neanche a dirlo, finisce pure lei nel gorgo dei pezzi di vita pubblica che questo maledetto Covid-19 ci sta sottraendo.

Arrendersi? Macché. Sulla scorta del successo "digital" della Mostra dell'Artigianato (una soluzione alternativa straordinaria, realizzata tempestivamente nei giorni dell'immediata vigilia), anche l'assemblea annuale non molla il colpo. Anzi, si allarga a un'intera settimana.

Proprio così. La mia scelta è stata quella di consegnare ai nostri social, ai nostri strumenti di comunicazione e a tutti i media del territorio, un video e cinque parole chiave attraverso le quali ribadire un concetto cristallino: Confartigianato Imprese Lecco, per le imprese e per le famiglie lecchesi, c'è stato, c'è e ci sarà.

Abbiamo affrontato un mare in burrasca, abbiamo riportato a galla aziende e lavoratori. Abbiamo compreso tempestivamente i cambiamenti in atto e ci siamo adeguati con nuovi servizi e nuove modalità di comunicazione. Abbiamo intenzione di aiutare le nostre imprese non solo a sopravvivere alla tempesta di questa emergenza sanitaria, ma anche di tornare a sognare e realizzare i propri progetti.

Sono queste le idee che ho voluto condensare in questo video. Questa assemblea digitale vuole semplicemente essere una mano tesa verso tutti gli associati e i lecchesi che hanno timore di non riceverne. In attesa, ovviamente, di poterci nuovamente incontrare di persona.

Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco