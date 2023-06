L'azienda della Brianza lecchese che punta su welfare, previdenza e salute

Sono ormai in vigore gli accordi di secondo livello che Rodacciai e i sindacati-Rsu hanno firmato per la gestione della vita aziendale, in base alle problematiche e alle necessità delle diverse aree produttive e commerciali. È storia consolidata dell’azienda - con sede nella Brianza lecchese - portare a termine una serie di pacchetti migliorativi che vadano incontro alle esigenze dei propri collaboratori. Per il prossimo triennio sono stati attivati strumenti, opportunità e misure che riguardano il benessere economico-sociale della popolazione aziendale diversamente dislocata.

Per le tre macro aree di attività (unità produttiva di Bosisio Parini, Sirone, e filiali) sono state poste in essere, secondo uno schema modulare, che risulta adeguato alla storia e al tessuto socio economico di riferimento, diverse opportunità che vanno dall’utilizzo di permessi medici, alla banca delle ore, al fondo di accumulo, utile pure per anticipare il pensionamento o per far fronte a situazioni di contrazione del lavoro, alla flessibilità dell’orario di lavoro, alla staffetta generazionale, al potenziamento dell’offerta sanitaria e a quella previdenziale.

È inoltre possibile, con una formula più agevolata rispetto a quanto previsto da Ccnl e leggi, far affidamento al diritto allo studio e ai congedi per la formazione. Se si va a ricercare conforto per le situazioni di eventuale "crisi" si può andare a ritrovare beneficio nell'integrazione alla Naspi e nel vantaggioso conteggio dei ratei, nei casi di utilizzo di Cigo e Cigs. Maggiorate poi le percentuali di talune attività svolte con modalità o in orari disagiati.

"Questo risultato - commenta Mauro Califano, Hr Director di Rodacciai - è stato possibile grazie alla capacità delle parti di realizzare un confronto dialettico che ha visto protagonisti una Rsu o sindacato territoriale consapevoli e preparati, e un’azienda ben lieta di cogliere le spinte innovative trasformandole in un meccanismo di valorizzazione della risorsa più importante che sia possibile mettere in gioco all’interno di un’organizzazione strutturata: la risorsa umana".

"Resta inoltre forte - precisa in una nota l'azienda - il riconoscimento della fedeltà ai valori aziendali e delle competenze profuse, mantenendo, già rafforzato in precedenza, l’emolumento che, in base agli anni trascorsi in azienda e a fronte di dimissioni per pensionamento, consente di ottenere percentuali consistenti, riferite alla propria retribuzione annua lorda".

Rodacciai è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa

Fondata nel 1956 a Pusiano e con sede a Bosisio Parini nella Brianza lecchese, Rodacciai è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa. Con una produzione di circa 290.000 tonnellate l’anno in acciai automatici, legati e inossidabili, conta un fatturato di 450 milioni di euro e 750 collaboratori. La società fa parte del Gruppo Rodasteel, che include i plant Rodacciai di Bosisio Parini e Sirone in Italia, la società Olarra con l’acciaieria di Bilbao in Spagna e le 26 filiali distributive nel mondo.