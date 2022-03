Il lecchese Sabadini nuovo presidente di Confapindustria Lombardia

Il lecchese Luigi Sabadini è il nuovo presidente di Confapindustria Lombardia. Nei giorni scorsi a Milano, - presso la sede di Confapindustria Lombardia - si è tenuta infatti l’assemblea regionale dell’associazione, composta dai rappresentanti delle territoriali di Brescia, Milano, Lecco-Sondrio e Varese in cui è stato eletto il nuovo presidente lombardo del sistema Confapi che succede a Delio Dalola. E la scelta è caduta proprio su Sabadini di Api Lecco Sondrio.

Resterà in carica per i prossimi tre anni. Per quasi nove anni, dal 2012 al 2021, è stato il presidente dell’associazione delle piccole medie industrie delle province di Lecco e si Sondrio, già membro in passato della giunta regionale, dallo scorso anno è presente anche nella giunta nazionale di Confapi e nella commissione nazionale finanziaria.

Luigi Sabadini, ingegnere di 58 anni, è il titolare delle Trafilerie di Valgreghentino, azienda associata ad Api dal 1977. "Ringrazio i colleghi imprenditori per questa elezione, è un motivo di grande orgoglio e di responsabilità rappresentare a livello regionale tutte le nostre aziende - dichiara il neopresidente presidente di Confapindustria Lombardia - Inoltre, lo è anche per la nostra associazione di Lecco e Sondrio essere il punto di riferimento per tutte le pmi lombarde iscritte al sistema Confapi. Nei prossimi tre anni cercherò di portare avanti le istanze delle nostre imprese in Regione Lombardia ascoltando a 360 gradi tutte le realtà che esprimono i nostri territori. L’obiettivo del mio mandato è una condivisione sempre più allargata delle eccellenze delle nostre realtà locali, tra le migliori del nostro Paese”.