L'azienda che condivide i risultati insieme ai suoi lavoratori con bonus fino a 2.200 euro

I risultati dell'azienda? Da condividere con tutti i lavoratori, prevedendo bonus fino a 2.200 euro. È davvero virtuosa la politica (adottata da un numero crescente di realtà produttive) della Satech di Bulciago, che progetta e realizza protezioni perimetrali per macchinari.

Dopo il trasferimento a Bulciago nel 2020 in una nuova Smart Factory, gli ingenti investimenti

in mezzi di produzione e le campagne di assunzione che hanno portato l'organico a +40% in meno

di tre anni, Satech estende il concetto di MBO (gestione e valutazione degli obiettivi) a tutti i lavoratori, con meccanismi premianti collettivi sino a 2.200 euro pro capite e sistemi di incentivazione individuale. Per la prima volta nella storia ventennale dell'azienda è stato allargato a tutti i dipendenti un meccanismo in precedenza rivolto solo ai manager.

"Aumentare la consapevolezza di ognuno"

"La volontà dell'azienda - dice X. Garcia, amministratore delegato - è quella di aumentare il livello di consapevolezza di ognuno. Capire l'importanza del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione significa essere più responsabili, svolgendo quindi le proprie mansioni con un'ottica diversa, con partecipazione e sentimento. Il vedersi affidare degli obiettivi tanto personali che di gruppo, implica prima di tutto il senso di squadra, poi una migliore comunicazione e quindi un miglioramento delle performance. Da un punto di vista di gestione, ovviamente, l'analisi dei KPI ci permetterà di correggere eventuali lacune e integrare le nostre strategie con i supporti necessari all'ottenimento dei target preposti. In questo modo tutte le forze in campo tenderanno a far convergere i loro sforzi nella stessa direzione. Il bene del singolo e quello dell'azienda troveranno finalmente una corrispondenza e tutti ne potranno trarre beneficio".