Sciopero di 8 ore e presidio alla 'Ihi Csi' di Cernusco e Verderio

Uno sciopero di 8 ore alla Ihi Charging system international di Cernusco, per chiedere condizioni di lavoro più serene e il ritiro delle querele a partire dalle Rsu.

Lo ha indetto la Fim Cisl Monza Brianza Lecco per lunedì 19 febbraio, con allestimento di presidi davanti ai cancelli dei siti di Cernusco in via Regina 25 e Verderio in via Leonardo da Vinci 78 in queste fasce orarie: 5.30-6.30; 13.30-14.30; 21.30-22.30.

"La Fim Cisl, preoccupata delle continue segnalazioni ricevute da parte di alcuni lavoratori/trici, che denunciano un ambiente di lavoro non ottimale, e stanchi dei continui e crescenti comportamenti disdicevoli da parte dell'azienda ai danni delle Rsu aziendali e di alcune lavoratrici, al fine di sensibilizzare il tema di salute sociale e mentale nella azienda, dichiara lo stato di agitazione - si legge in una nota ufficiale - L'attenzione della Fim Cisl Monza Brianza Lecco è rivolta anche all'aspetto psicologico e alle ripercussioni sul benessere delle maestranze nell'ambito della vita lavorativa".

A tale proposito, proseguono dal sindacato, "siamo preoccupati degli innumerevoli campanelli d'allarme che fanno presagire un clima lavorativo nocivo. Chiediamo, pertanto, alla direzione aziendale Ihi relazioni con le maestranze e le parti sociali basate sul rispetto reciproco con l'obbiettivo di costruire in azienda un clima sereno. La trasparenza delle decisioni aziendali contribuisce a mantenere un clima sereno".

Date queste premesse è stato dunque proclamato lo stato di agitazione e l'allestimento dei presidi.