Dal prezzo variabile al fisso: un servizio per non essere penalizzati

Preoccupano i rincari su energia elettrica e gas, ma grazie al Consorzio Energia Lombardia Nord - realtà consortile che fa capo a Confindustria Lecco e Sondrio - c'è un nuovo strumento per gestire il passaggio dal prezzo variabile al fisso: si tratta di Energy Target.

Il servizio è dedicato alle imprese che hanno un contratto per le forniture energetiche a prezzo variabile e desiderano passare a quello fisso; lo strumento permette di ricevere dal Consorzio Energia Lombardia Nord un alert nel momento in cui il mercato raggiunge soglie di prezzo interessanti, e definite dall'azienda stessa, per valutare un fixing, ovvero il passaggio a prezzo fisso.

Se il Consorzio ha intensificato gli sforzi per tenere puntualmente aggiornate le imprese sin dalle prime avvisaglie del caro energia, che è poi andato in crescendo, sempre da gennaio è attivo il servizio di invio quotidiano di un'analisi in forma più dettagliata e completa relativa all'andamento dei mercati e alle previsioni.

"Entrambi gli strumenti - evidenzia il presidente del Consorzio Energia Lombardia Nord, Giacomo Riva - promettono di essere particolarmente utili se consideriamo che negli ultimi giorni di dicembre i valori previsionali per il 2022 hanno fatto registrare nuovi massimi storici, con i forward di febbraio sul gas che hanno superato quota 1,9 euro al m3: un valore in grado di impattare notevolmente sull'intero sistema produttivo nazionale. E se le notizie giunte da Bruxelles sul finire dell'anno e relative a un possibile ripensamento circa la tassonomia energetica dei prossimi anni hanno portato, nei primi tre giorni di gennaio, a un ridimensionamento rispetto ai valori massimi di fine dicembre, le dinamiche rialziste hanno tuttavia ripreso vigore dal 4 gennaio, riportando in alto i prezzi previsti per i prossimi mesi".

Sia il servizio Energy target sia i report quotidiani - assieme alle analisi su consumi e costi dedicate alle singole realtà - sono disponibili gratuitamente per i soci del Consorzio Energia Lombardia Nord oltre che per tutte le imprese associate a Confindustria Lecco e Sondrio, in considerazione della particolare congiuntura.