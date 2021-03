Caso Sicor-Teva in Regione, Rizzoli e Guidesi: «Confermata la chiusura, a disposizione per il ricollocamento dei lavoratori»

Si è tenuta oggi, venerdì 26, la riunione tra Regione Lombardia, rappresentata dagli assessori Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) e Guido Guidesi (Sviluppo economico) e i rappresentanti dell'azienda Sicor-Teva. All'ordine del giorno la delicata situazione dello stabilimento di Bulciago, in provincia di Lecco, all'interno del quale lavorano 109 dipendenti.

«A disposizione per il ricollocamento»

«La proprietà – hanno spiegato Rizzoli e Guidesi - ha confermato la volontà di chiudere la sede lecchese. Come Regione Lombardia ci siamo messi a disposizione, con gli strumenti necessari, per accompagnare l'ingresso di possibili investitori e il ricollocamento dei dipendenti. L'azienda ha manifestato interesse a valutare tutte le opportunità che riusciremo a mettere in campo per la salvaguardia del sito produttivo e, in prospettiva, dei lavoratori coinvolti. Abbiamo chiesto al Gruppo di avere continui aggiornamenti rispetto agli sviluppi della situazione».