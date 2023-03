L'azienda lecchese che prepara un team di giovani per le olimpiadi dell'automazione

Passione, eccellenza e visione del futuro. Queste le parole d'ordine che hanno portato alla preziosa sinergia tra Simecon e Meccatronica Academy, che vede protagoniste l'azienda lecchese Simecon e la Fondazione Its Lombardia meccatronica academy. Quest'ultima riunisce imprese, enti di formazione, università, istituzioni e associazioni di categoria in un soggetto capace di rispondere alle richieste di competenze qualificate provenienti dalle imprese operanti in Lombardia, in un settore pervasivo come quello della meccatronica. Gli stessi ideali e passioni muovono Simecon, azienda da 40 anni presente sul territorio lecchese e attiva nel campo della robotica, meccatronica e crescita delle imprese.

Fondazione Its e Simecon oggi lavorano fianco a fianco ad un progetto ambizioso, con la creazione di un team di giovani che prenderà parte alle Olimpiadi dell’Automazione in programma il prossimo mese di maggio. Gli studenti sono ora impegnati nell'approfondimento di diverse discipline, in particolare: meccanica, elettronica e informatica.

"Simecon guarda da sempre al futuro, anche impegnandosi nella formazione dei giovani talenti, futuri professionisti e partner, contribuendo con un impatto reale nel training dei ragazzi - fanno sapere i dirigenti dell'azienda lecchese - Nei giorni scorsi Simecon ha avuto il piacere di ospitare i ragazzi della Fondazione Its, che hanno visitato l’azienda e presentato il loro progetto: innovativo e appassionato! Non ci resta che fare il tifo e … prepararci alla prossima avventura".

La società Simecon è da 40 anni un punto di riferimento per la fornitura di tecnologia a tutte quelle imprese che hanno bisogno di innovazione e sviluppo: "Ci presentiamo come partner ideale per la fornitura di macchine e impianti per assemblaggio e controllo di prodotti utilizzati in diversi settori di mercato".