"Quel premio aziendale è frutto di un Accordo sindacale"

Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil intervengono in merito al riconoscimento economico deciso da Limonta Spa a favore dei collaboratori delle sedi di Costa Masnaga e Garbagnate: "Tutto quello che le lavoratrici e i lavoratori hanno ottenuto non gli è mai stato regalato"

"Quel premio erogato dall'azienda ai dipendenti deriva dall'applicazione di un accordo sindacale, accordo che ha una sua storia e rappresenta l'esito di una lunga e complessa trattativa perché tutto quello che le lavoratrici e i lavoratori di Limonta hanno ottenuto non gli è mai stato regalato o concesso, ma è sempre stato il frutto di vertenze, anche conflittuali, che li ha visti protagonisti". Questa la presa di posizione delle Rsu di Limonta Plastica e Tessile in merito alla notizia resa nota nei giorni scorsi da Confindustria Lecco e dalla stessa azienda su un premio di produzione pari a 3.100 Euro lordi a persona che la Spa ha destinato ai collaboratori delle sedi di Costa Masnaga e Garbagnate Monastero. In una nota stampa unitaria diffusa da Femca Cisl - Filctem Cgil - Uiltec Uil, i rappresentanti sindacali intervengono sulla vicenda facendo alcune precisazioni.

"In riferimento alla notizia pubblicata da diversi organi di stampa giovedì 29 luglio secondo la quale la Limonta di Costa Masnaga “ha deciso di concedere a tutti i propri collaboratori un bonus di oltre tremila euro” e che si conferma “la scelta di investire non solo in tecnologia e sostenibilità... ma anche nelle risorse umane” vorremmo precisare alcuni aspetti sui quali la proprietà ha ritenuto di dare una lettura parziale" - si legge nella missiva inviata da Dario Crippa (ufficio comunicazione Cgil Lecco) e Nicola Cesana (Filctem Cgil) nella quale vengono poi approfonditi quattro aspetti.

"1. Limonta non ha “concesso” assolutamente niente. Il Premio erogato ai dipendenti della società deriva dall'applicazione di un Accordo Sindacale che prevede, appunto, un premio legato all'efficienza e alla qualità ed un premio legato alla redditività aziendale così come la facoltà, su base volontaria, di destinare parte del premio a beni e servizi di welfare aziendale. Un accordo che ha una sua storia e che, nell'ultimo rinnovo datato 2017, rappresenta l'esito di una lunga e complessa trattativa perché tutto quello che le lavoratrici e i lavoratori di Limonta hanno ottenuto non gli è mai stato regalato o concesso ma è sempre stato il frutto di vertenze, anche conflittuali, che li ha visti protagonisti - dichiarano la Rsu di Limonta Plastica e Tessile - 2. Basti pensare che nel 2019 in Limonta sono state proclamate 16 ore di sciopero per questioni strettamente aziendali che hanno permesso di raggiungere tre diversi accordi con l'azienda su questioni come il trattamento di mensa, gli inquadramenti professionali e lo stesso premio di risultato".

E poi ancora: "3. È vero, il premio legato al Margine Operativo Lordo è stato il più alto della storia della Limonta e questo dovrebbe fare riflettere: come è possibile che a fronte della riduzione del 15% del fatturato l'azienda è in grado di aumentare la propria capacità di creare redditività? La risposta è semplice: tra le riduzioni dei costi l'elemento più importante è rappresentato dalla riduzione del costo del lavoro ottenuto anche e soprattutto, come è normale che sia visto il contesto del 2020, grazie all'utilizzo in grande quantità della Cassa Integrazione e alla riduzione degli organici. Giusto per puntualizzare l'attenzione alle risorse umane... 4. Limonta è una grande realtà industriale del territorio lecchese ed ha una lunga storia di relazioni sindacali consolidate. Ma ciò non significa che all'interno di questa realtà così come per l'impatto che ha sul territorio, tutto funzioni per il meglio - aggiungo infine Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil - Non è questa, ovviamente, la sede per affrontare i tanti problemi che lavoratrici e lavoratori e la Rsu si trovano ad affrontare tutti i giorni, ma ci sembra importante porre l'attenzione sul fatto che non si può ridurre la complessità del mondo del lavoro ai numeri di un bilancio né si può banalizzarne le difficoltà pensando che “sarà senz'altro apprezzato” il solo importo di un premio peraltro, come detto, negoziato e combattuto".