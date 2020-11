Chi "ce l'ha fatta" parla agli studenti di passione lavoro e futuro

Smart Future Academy è l'innovativo progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da "grandi" attraverso il contatto con personalità di altissimo livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte.

Gli speaker portano sullo schermo la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo personale e professionale. «L'obiettivo - dice il presidente di Smart Future Academy Lilli Adriana Franceschetti - è quello di aiutare i giovani a trovare la loro strada convincendoli che lavorare o studiare con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile. Esercitare una professione appassionante o studiare materie interessanti vuol dire affrontare ogni nuovo giorno con il sorriso».

Gli otto speaker scelti da un autorevole Comitato scientifico in collaborazione con le istituzioni dei territori di Como e di Lecco, parlano senza veli della loro carriera, dei loro successi e delle difficoltà incontrate perché il successo è evidente ma la fatica per raggiungerlo non sempre. I ragazzi interagiscono in diretta con gli speaker con le domande che mandano tramite messaggi Whatsapp.

«Abbiamo da sempre ritenuto fondamentale, e ancora di più in questa fase così delicata, fare la nostra parte in tema di orientamento, dando vita a incontri dedicati che, coinvolgendo e divertendo, stimolino nei giovani una riflessione attenta sulle reali opportunità occupazionali e sui percorsi di studio che offrono maggiori e più soddisfacenti possibilità di inserimento. Smart Future Academy è sicuramente un un'importante occasione in tal senso, grazie anche all'intervento di numerosi e qualificati esponenti del mondo imprenditoriale e delle società civile» commenta il Presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti.

Smart Future Academy è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori senza alcun costo, né per le scuole né per le famiglie.

Chi sono gli speaker

Gli speaker invitati a Smart Future Academy Como Lecco 2020 Online sono: Roberto Briccola - Presidente Bric's; Simone Canclini - Ceo C. Tessile Spa; Sabrina Colombo - Coach; Aram Manoukian - Presidente e Ad Lechler; Gaetana Mariani - Presidente e Dg di Villa Santa Maria; Alessandro Mele - Presidente Rete Fondazione Its Italia; Luigi Passera - Ceo Lario Hotels; Ciro Trentin - Comandante provinciale Carabinieri di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.