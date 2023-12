Per "Lake Como for you" un 2023 da un milione di euro di fatturato

Come confermato dai dati statistici sul turismo per l'intera Regione Lombardia, anche per Lake Como For You il 2023 è stato un anno da ricordare, dopo il calo del periodo covid. Il fatturato della società ha quasi toccato il milione di euro, con una crescita del 30% sul 2022, un livello importante per una realtà dedicata all'incoming e specializzata su un territorio interregionale.

I passeggeri accolti sui tour sono stati più di 4mila, di cui almeno il 75% ha prenotato un tour privato in motoscafo di almeno 4 ore e con guida a bordo, a testimonianza dell'elevato livello di qualità offerto nelle nostre proposte. La clientela è anglofona e in prevalenza proveniente dagli Stati Uniti, per la maggior parte ospiti degli hotel 5 stelle del centro lago e della zona di Como.

Di notevole richiamo oltre ai tour sull'acqua anche i tour enogastronomici, in particolar modo il Como Food Tour, i tour in ebike in varie zone del Lago e i tour privati in Valtellina alla scoperta dell'eccezionale produzione vinicola.

"Espansione sugli altri laghi"

"Siamo estremamente soddisfatte dei risultati, ottenuti grazie a uno stretto lavoro di squadra fra il nostro team e i fornitori locali che ci supportano e ormai ci riconoscono un ruolo portante come destination management company del Lago di Como" commenta Laura Sanvito, titolare della società, che aggiunge: "Negli ultimi quattro anni abbiamo investito sempre più sul mercato del lusso, in linea con la destinazione che rappresentiamo: fiere di settore, incontri virtuali e continui viaggi per incontrare agenti e tour operator che ci hanno scelti come preferred partners sulla Lombardia. È proprio l'espansione geografica il prossimo obiettivo, a cui lavoriamo da un paio di anni. Convinte dell'omogeneità del prodotto Laghi, ci stiamo posizionando sul mercato come un punto di riferimento per tutto il distretto dei Laghi del Nord Italia, una scelta che ci sta già dando soddisfazioni in particolar modo sul Lago Maggiore, percepito come meta complementare al Lago di Como".

Previsioni per il 2024? "Le prenotazioni stanno arrivando fin da settembre. Siamo felici di notare che molte agenzie americane stanno seguendo i nostri consigli per evitare i sovraffollamenti: vediamo infatti crescere le prenotazioni per i nostri tour in direzione del Nord Lago. Aiutare la clientela a disegnare esperienze che la portino a scoprire angoli nascosti è una delle caratteristiche della nostra offerta e nasce dall'amore per il territorio in cui viviamo".