Lecco, per il comparto del turismo un quadriennio di grande crescita

L'emergenza covid frena il turismo, ma nell'ultimo quadriennio la cresciota del comparto è stata significativa. A fine giugno 2020 le imprese operanti nel settore del turismo a Lecco sono 2.394. In totale, sommando le comasche, sono 7.246 pari all'8,6% delle aziende iscritte all'anagrafe della Camera di Commercio Como-Lecco, in particolare l'8% per quelle lecchesi.

All'inizio del 2016, la quota delle imprese turistiche nell'area lariana era pari al 7,8% (8,2% a Como e 7,2% a Lecco); la percentuale sulle localizzazioni lombarde era pari all'8,9% (rispettivamente, 6% e 2,9%). Le localizzazioni lombarde attive nel turismo rappresentavano il 7,3% del totale (contro l’8,1% dell'Italia).

Rispetto a fine 2019, a metà 2020 le localizzazioni lariane del comparto sono cresciute dello 0,4%, pari a +30 unità (+0,2% a Como e +0,8% a Lecco: rispettivamente +12 e +18), contro il +0,1% regionale e il +0,5% nazionale; nei confronti di inizio 2016 l'aumento è stato del 9,4% (pari a +624 localizzazioni: +421 a Como e +203 a Lecco; rispettivamente +9,5% e +9,3%), contro il +7,8% della Lombardia e +10,6% dell'Italia.

Dopo i primi, complicati sei mesi del 2020, Lecco si piazza al quarto posto in Lombardia e al 61° in Italia per quota di localizzazioni del comparto turistico. Il nostro territorio compie comunque un balzo notevole, di sette posizioni nella classifica italiana e di tre in quella regionale, mettendosi alle spalle Bergamo, Pavia e Varese.

Il fronte occupazionale

Sul fronte occupazionale il comparto del turismo lariano, a fine giugno 2020, occupa oltre 27mila addetti, pari al 9,6% del totale della forza lavoro impiegata in loco (contro l'8,3% della Lombardia e il 10,4% dell'Italia). Le imprese lecchesi occupano 8.700 persone (8,2%). Rispetto al 1° gennaio 2016, il numero dei lavoratori lariani è cresciuto del 28,9%, pari a oltre 6.100 unità: +3.727 a Como (+25,1%); +2.392 a Lecco (+37,9%), contro il +22,4% lombardo e il +24,7% italiano. Nei primi sei mesi del 2020, gli addetti delle aziende lariane sono aumentati di 488 unità: +1,8% (+243 persone a Como, +1,3%; +245 unità a Lecco, +2,9%), contro il +0,1% della Lombardia e il -1% dell'Italia.

A fine giugno 2020, per quota di addetti del comparto turistico rispetto al totale provinciale, Lecco è sesta a livello lombardo e 84^ in Italia. Rispetto a fine 2015, balzo di nove posizioni nella classifica italiana e di uno in quella regionale.

L'andamento dei singoli settori

A fine giugno 2020, quasi la metà delle localizzazioni turistiche lariane opera nel comparto della ristorazione (45,7%, oltre 3.300 unità), mentre i bar rappresentano oltre 1/3 del totale delle realtà del comparto (35,4%, più di 2.500). Gli alloggi sono il 15% (quasi 1.100 localizzazioni), mentre le agenzie di viaggio, tour operator e attività connesse il restante 3,9% (290 unita). L'area lariana evidenzia una quota più elevata della Lombardia per i comparti della ristorazione (il dato regionale si attesta al 44% e quello nazionale al 46,2%) e degli alloggi (Lombardia 8,2%; Italia 16%); viceversa è la nostra regione ad avere una quota superiore di bar (42,8%; Italia 33,6%). Il dato delle agenzie di viaggio e tour operator è più elevato in Lombardia, mentre la percentuale dell'area lariana è in linea con quella nazionale (5% in Lombardia; 4,2% in Italia).

Quest'ultimo sottosettore, insieme a quello degli alloggi e dei bar, mostra valori più elevati a Lecco che a Como (rispettivamente 4,1% contro 3,9%; 15,1% contro 14,9%; 36,3% contro 34,9%), mentre la ristorazione ha una percentuale più alta a Como (46,2% contro 44,5%).

Nell'area lariana, rispetto a fine 2015, si evidenzia una diminuzione solo dei bar (-96 unità, ovvero -3,6%), mentre aumentano i ristoranti (+340: +11,5%), gli alloggi (+364: +50,4%), e le agenzie di viaggio/tour operator (+16: +5,8%). Queste ultime sono cresciute sia a Como, che a Lecco (rispettivamente +13 e +3: +7,3% e +3,1%); in valori assoluti, ristoranti e alloggi registrano un incremento superiore a Como: i primi crescono di +242 unità (+12,1%) contro le +98 lecchesi (+10,1%); i secondi rispettivamente di +227 e +137 unità (rispettivamente +45,7% e +60,9%). I bar evidenziano un calo in entrambe le province: a Como di 61 unità e a Lecco di 35 (pari rispettivamente al -3,5% e al -3,9%).

A fine giugno 2020 il 45,7% delle localizzazioni turistiche lariane è rappresentato da ristoranti e il 35,4% dai bar. Gli alloggi sono il 15%, mentre il 3,9% è rappresentato dalle agenzie di viaggio e dai

tour operator.

Negli ultimi quattro anni e mezzo, l'area lariana evidenzia un calo solo dei bar (-3,6%), mentre

aumentano alloggi (+50,4%), ristoranti (+11,5%) e agenzie di viaggio/tour operator (+5,8%). A Como solo i ristoranti registrano un incremento delle localizzazioni (+39 unità: +1,8%), mentre calano alloggi (-2: -0,3%), bar (-24: -1,4%) e agenzie di viaggio (-1: -0,5%). A Lecco solo i bar registrano un calo (-6

unità: -0,7%); viceversa, aumentano i ristoranti, gli alloggi e le agenzie di viaggio (rispettivamente +18, +5 e +1 unità, pari al +1,7%, al +1,4% e al +1%).

Galimberti: «Volano dell'economia lariana»

Il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti, sottolinea: «Il turismo conferma il suo ruolo di volano dell'economia lariana: l'8,6% di tutte le nostre localizzazioni di impresa appartiene a questo settore, a fronte della media lombarda del 7,7%. Un decimo delle imprese turistiche della nostra regione opera nell'area lariana. I dati occupazionali sono eloquenti: il turismo dà lavoro a oltre 27.000 addetti di imprese lariane e, rispetto a inizio 2016, la crescita ha sfiorato il 30% (contro il +22% lombardo). Siamo consapevoli delle difficoltà che il comparto ha dovuto affrontare nei mesi scorsi e dell'incertezza che lo caratterizza nella fase attuale. Per questo la Camera di Commercio rinnova il proprio impegno a garantire sostegno a questo motore economico che, sono sicuro, riprenderà insieme a tutti gli altri settori a generare sviluppo per l'intera area lariana».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rasella: «In campo misure straordinarie»

Il componente di Giunta con delega a Turismo e Cultura, Giuseppe Rasella, precisa: «Terremo puntualmente monitorati i dati economici del settore turistico lariano, a maggior ragione in un passaggio così delicato. Nel breve periodo la stagione invernale, e nel medio quella primaverile ed estiva 2021, destano preoccupazione tra gli addetti ai lavori. La mission della Camera di Commercio è mettere sempre al centro le imprese: non mancheranno misure straordinarie e proseguirà il confronto tra stakeholder per aiutare le aziende turistiche lariane a superare le attuali difficoltà. Insieme ce la possiamo fare».