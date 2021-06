La Uilm entra in Moto Guzzi ed è il secondo sindacato

Nell'azienda di Mandello elette due Rsu e un Rls. Il segretario provinciale Enrico Azzaro: "Questo è il risultato del lavoro svolto in questi anni"

Via Emanuele V. Parodi, 57

Ennesimo successo per la Uilm del Lario al turno elettivo delle rappresentanze sindacali nelle aziende della provincia di Lecco: nell'anno del centenario della Moto Guzzi, la Uilm festeggia il proprio ritorno nello storico stabilimento di Via Parodi a Mandello del Lario.

Dopo un decennio senza referenti interni, il sindacato dei metalmeccanici Uil è ora la seconda forza sindacale nell'azienda dell'Aquila. Nelle elezioni che si sono svolte giovedì tra i lavoratori, la Uilm ha ottenuto 54 voti eleggendo ben due Rsu (Philomon Kaagi ed Enrico Ferraroli) e un Rls ( Philomon Kaagi). Due Rsu elette anche per la Fim Cisl con 58 voti e una per la Fiom Cgil con 41 voti.

«Questo è il risultato del lavoro svolto in questi anni - ha sottolineato Enrico Azzaro, segretario provinciale della Uilm Lario - Grazie ai lavoratori per la fiducia, adesso spetta ai delegati dare corso in azienda alle nostre idee e proposte».