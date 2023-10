Addio alle vacanze estive: benvenute aspettative per l'estate del 2024

L'estate è un periodo che suscita emozioni contrastanti quando giunge al termine. Mentre ciò significa dire addio alle lunghe giornate di sole, alle serate estive e alle avventure vacanziere, segna anche l'inizio di una nuova stagione ricca di opportunità e sfide. Le vacanze finite ci riportano alla realtà quotidiana, con i suoi impegni, la routine e il lavoro. Tuttavia, questo momento segna anche l'occasione per riflettere sulle esperienze estive e i ricordi creati, nutrendo la speranza di nuove avventure e esperienze nel futuro.

Presso il Garden Toscana Resort, un'eccellente struttura a quattro stelle situata a San Vincenzo, Livorno, l'estate è stata davvero eccezionale, sotto ogni aspetto. La struttura ha infatti consolidato i risultati ottenuti nel 2022, migliorando notevolmente i ricavi e mantenendo una parità di presenze rispetto all'anno precedente, con un impressionante tasso di occupazione superiore al 90% durante l'alta stagione. Questi dati sono particolarmente significativi, considerando che l'estate del 2023 è stata caratterizzata da una maggiore libertà di scelta per gli italiani, che potevano optare tra soggiornare in Italia o esplorare destinazioni internazionali dopo la fine delle restrizioni legate alla pandemia. Il successo del Garden Toscana Resort è attribuibile a una politica commerciale intelligente basata su una strategia di prezzi dinamici, gestita con equilibrio tra domanda e offerta. Inoltre, i primi mesi del 2023 hanno visto una significativa percentuale di prenotazioni anticipate, dimostrando quanto gli ospiti apprezzino la struttura e scelgano di ritornarvi con entusiasmo.

Al Garden Toscana Resort un soggiorno medio dura circa una settimana, e l’Italia si riconferma uno dei bacini di riferimento, insieme a Germania, Olanda, Belgio e il ritorno di turisti provenienti dall’America Settentrionale. Uno dei target principali è certamente quello delle famiglie con una presenza significativa di piccoli ospiti, grazie anche ad alcuni importanti servizi come la partnership con Bricks 4 Kidz, specializzata nell’insegnamento delle materie scientifiche attraverso i mattoncini Lego, a quello con la Fondazione De Marchi Onlus per il progetto Buono al Cubo per aiutare le famiglie nel processo di svezzamento o, ad esempio, alla cucina plant based, in collaborazione con lo chef Simone Salvini, con un occhio di riguardo nei confronti delle intolleranze e delle allergie alimentari.

Basi solide, quelle messe dalla struttura, per organizzare le prossime vacanze in un resort che rappresenta il luogo perfetto per una vacanza in famiglia, dove ci si può concentrare sul relax e godere di ogni forma di divertimento