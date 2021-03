Formazione aziendale: con Fondartigianato opportunità e soluzioni a misura di Pmi

Come superare le sfide dettate dall'emergenza del momento e proiettare il proprio business nel futuro? Una risposta arriva certamente dalla formazione del proprio team. Solo acquisendo gli strumenti e le risorse per affrontare nuovi progetti si possono superare le criticità. Non tutti i percorsi di formazione hanno la stessa qualità e soprattutto gli stessi costi. Affidarsi a un partner riconosciuto fa la differenza, soprattutto in questo momento in cui l'offerta formativa su piattaforma online si è moltiplicata a dismisura.

«Lo abbiamo imparato in questo lungo anno in cui corsi, eventi e incontri sono gioco forza si sono dovuti svolgere in modalità online - spiega il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva - Le nostre aziende hanno investito in nuove tecnologie per non perdere aggiornamenti importanti in materia di formazione. Dall'altro lato, però, abbiamo assistito a un moltiplicarsi senza precedenti di offerte di corsi più disparati, dai titoli accattivanti e relatori altisonanti. Il rischio, in alcuni casi, è il classico "tutto fumo e niente arrosto", o peggio, di pagare per qualcosa di inutile ai fini lavorativi se non addirittura incappare in qualche truffa. Per questo è importante ricordare alle Pmi del territorio, associate e non, che esistono organizzazioni affidabili a cui fare riferimento in questo campo».

Petracca: «Il fondo rende possibile lo sviluppo»

«La formazione continua costituisce il fattore determinante per il miglioramento delle funzioni strategiche funzionali a gestire il cambiamento, l'innovazione organizzativa dell'impresa e l'adeguamento delle sue strategie commerciali, il consolidamento della sua presenza sul mercato, nonché la crescita delle competenze dei lavoratori e delle loro prospettive professionali - aggiunge Matilde Petracca, responsabile Formazione e Relazioni organizzative Confartigianato Imprese Lecco - Oltre ai corsi che proponiamo regolarmente anche in questo periodo, Confartigianato fa parte insieme ad altre associazioni di categoria e ai sindacati di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua previsto dalla legge 388/2000, con la quale si delega a enti di natura privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti. Il Fondo Artigianato Formazione si pone, quindi, come obiettivo quello di favorire le condizioni per rendere possibile lo sviluppo delle pratiche formative che qualificano ulteriormente il lavoro dell’artigianato e delle Pmi nel sistema delle politiche del lavoro».

«Fondartigianato - conclude Vittorio Tonini, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco e membro del CdA di Fondartigianato - consentirà di poter beneficiare, immediatamente e senza alcun costo, di interventi di formazione rivolti a tutto il personale dipendente. A tal proposito, continua la possibilità di partecipare a interventi di formazione, grazie alla nuova offerta pubblicata nell'invito 1°- 2021 che stanzia ben 32 milioni di euro».

Il 23 marzo un webinar

Per illustrare l'offerta formativa 2021/2022 e le nuove opportunità di Fondartigianato per la formazione gratuita dei dipendenti, Confartigianato Imprese Lecco organizza un webinar gratuito e aperto a tutte le aziende interessate. L'appuntamento è in programma martedì 23 marzo dalle 18.15 alle 19.15. Le iscrizioni si effettuano sul sito www.artigiani.lecco.it entro lunedì 22 marzo. Per informazioni formazione@artigiani.lecco.it