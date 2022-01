Un ciclo di webinar con Confartigianato per capire la Legge di Bilancio 2022

Confartigianato Imprese Lecco organizza un ciclo di incontri dedicati alla Legge di Bilancio 2022.

"Con la Legge di Bilancio diventa operativa la Manovra economica varata dal Governo per il 2022 - commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - I capitoli sono molteplici, così come le novità e le opportunità per le imprese. Metterci la testa e capire cosa cambia e in che termini non è facile, richiede tempo e competenze tecniche. Il nostro compito è quello di facilitare il lavoro degli imprenditori, guidandoli in questo mare magnum normativo e indicando loro la via percorribile per ottimizzare e migliorare il proprio business. Abbiamo perciò messo in calendario quattro incontri (in modalità webinar a causa della pandemia) aperti anche ai non associati. Durante la prima serata passeremo in rassegna le misure che riguardano più da vicino le Pmi, poi tratteremo in modo più specifico gli aspetti fiscali, i bonus e le materie previdenziali".

"Tra le novità più importanti per le imprese artigiane introdotte dalla Legge di Bilancio – aggiunge Vittorio Tonini, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco - la riduzione dell'Irpef e la soppressione dell'Irap per imprese individuali e lavoratori autonomi, gli interventi per la stabilizzazione triennale sino al 2024 degli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica, il sisma bonus e il bonus mobili e la proroga dei superbonus 110% sia per interventi su condomini che singole unità unifamiliari. Inoltre, la proroga dei crediti d'imposta Transizione 4.0 fino al 2025, la stabilizzazione della 'Nuova Sabatini' fino al 2027, la proroga delle misure straordinarie in materia di garanzia pubblica al 30 giugno 2022".

Gli incontri in programma

Giovedì 27 gennaio 2022 - ore 20.15 - "Le misure per artigiani e MPI"

Relatori: Armando Dragoni, Responsabile Fiscale di Confartigianato Imprese Lecco; Barbara Frigerio, Responsabile Sindacale di Confartigianato Imprese Lecco, Ildefonso Riva, Responsabile Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Lecco, Federica Colombini Consulente Tecnico ANAEPA Confartigianato Edilizia.

Lunedì 31 Gennaio 2022 - ore 18.30 - "Fisco: le opportunità per le imprese artigiane tra proroghe, conferme e novità"

Relatore: Armando Dragoni, Responsabile Fiscale di Confartigianato Imprese Lecco

Giovedì 3 febbraio 2022 - ore 18.30 - "Super Bonus e altre detrazioni, come cambia lo scenario per gli interventi di riqualificazione edilizia"

Relatore: Federica Colombini, Consulente Tecnico ANAEPA Confartigianato Edilizia

Martedì 8 febbraio 2022 - ore 18.30 - "Approfondimenti novità in tema di lavoro e previdenza"

Relatori: Barbara Frigerio, Responsabile Sindacale di Confartigianato Imprese Lecco, Ildefonso Riva Responsabile Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Lecco.

La partecipazione alle serate è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione sul sito artigiani.lecco.it.

Gli iscritti riceveranno un'email con il link per poter partecipare direttamente al webinar.

Per informazioni, Segreteria di Confartigianato Imprese Lecco 0341 250200.