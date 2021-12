Si respira già l'aria del Natale: 10 consigli per un weekend magico

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 10 a domenica 12 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Titoli di interesse per gli appassionati e per chi è in cerca di una serata di intrattenimento da trascorrere nelle tre sale cinematografiche della città. Scopriamoli insieme.

LUCI SU LECCO - Il centro della città torna a essere illuminato dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020, infatti, l'associazione Amici di Lecco è nuovamente scesa in campo con l'apprezzata iniziativa sperimentata con successo durante le Festività del 2019.

PISTA DI PATTINAGGIO E MERCATINI - Non solo la pista di pattinaggio extralarge. Prende sempre più forma l'offerta turistica della città per il periodo natalizio. La Giunta comunale di Lecco ha approvato la nuova edizione del Villaggio di Natale, che troverà spazio fino al 26 dicembre in Piazza Cermenati.

MERCATINO DI AMNESTY INTERNATIONAL - Giochi, libri, articoli per la casa e tanto altro: li si potrà ottenere al mercatino dell'usato di Amnesty International, giunto alla sua terza edizione, lasciando un'offerta libera al gruppo lecchese dell'Ong internazionale.

YOGA SOLIDALE - Si intitola "Yoga, tra empatia e benessere" ed è un appuntamento (in calendario l'11 dicembre) che vuole fare del bene al cuore e all'anima. Il ricavato verrà interamente devoluto a Evolvo Mind in progress, Associazione con sede a Barzanò divenuta un punto di riferimento per persone affette da disturbi cognitivo-comportamentali.

ANDANDO PER PRESEPI - Gli allestimenti della Natività che partecipano al tradizionale concorso "Andando per presepi" sono visibili a tutta la cittadinanza mandellese. Sono 20 e saranno esposti al pubblico nelle giornate 11, 12, 18 e 19 dicembre.

IN VIAGGIO CON BABBO NATALE - In Alta Valsassina tira forte aria di Natale. Un trenino polare, i giochi gonfiabili, una gustosa merenda, la consegna delle letterine a Babbo Natale e un pizzico di magia: ecco gli ingredienti che i comuni di Casargo, Crandola e Margno con le rispettive Pro Loco stanno preparando per riscoprire la magia di Natale insieme ai bimbi.

FESTA DI SANTA LUCIA - Santa Lucia atterra ad Acquate. Due giorni di appuntamenti, dai laboratori per ragazzi e bambini nelle corti al flash mob tra le piazze e le vie di Acquate, dalle tavole rotonde su temi centrali per il presente e il benessere della comunità ai primi passi verso la costruzione di una TV di quartiere.

PICCO-COSTA VOLPINO - Sfida ai vertici per l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco pronta a incrociare la delegazione della Cbl Costa Volpino absato alle 20.30 il centro sportivo "Al Bione".

BOARDGAME CHRISTMAS - Dopo un anno di pausa forzata torna finalmente l'attesa festa di Natale all'insegna dei giochi da tavolo da passare con amici e in famiglia al Circolo Libero Pensiero. Appuntamento domenica pomeriggio.

