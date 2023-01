I consigli per trasformare il weekend in momenti da ricordare

Non un gran weekend dal punto di vista meteorologico, il prossimo, ma non mancheranno gli eventi per trascorrere il tempo in tranquillità. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 30 dicembre 2022 a domenica 1 gennaio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

COME VESTIRSI - Venerdì 13 gennaio, a partire dalle 17.30, spazio Oto Lab ospiterà Simona Bertolotto, nota sui social come @sissiottostyle, che sarà a Lecco per presentare il suo libro “Stile all’Italienne”, edito da Vallardi.

QUESTO È IL MIO SPORT - Inizia dagli sport sull'acqua, canottaggio e canoa fluviale, il percorso tra gli sport praticati dai giovani organizzato da La Fucina - Associazione Culturale Aps. Ragazze e ragazzi dell'altopiano valsassinese saranno protagonisti e presenteranno ai loro coetanei l'attività che praticano, anche a livello agonistico, le motivazioni che li guidano nella disciplina e come è possibile coniugare la passione sportiva con l'impegno scolastico.

LECCO-VICENZA - Partita di cartello sabato pomeriggio al Rigamonti Ceppi tra la Calcio Lecco e il Vicenza. Match da piani alti del girone A di Serie C, attese migliaia di persone allo stadio.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri dell'anno passato, innovata ulteriormente grazie all'installazione di un rinnovato impianto luci a led di ultima generazione.

CINEMA - Sono più di 50 gli spettacoli in cartellone da giovedì 12 gennaio a mercoledì 18 gennaio nelle sale della provincia di Lecco. In diverse prosegue la programmazione de Il grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo, ma c'è spazio anche per Le otto montagne e altri titoli di prima visione.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.