21 marzo: vittime di mafia

Con la legge 8 marzo 2017 n.20 la Repubblica riconosce il 21 marzo quale Giornata Nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

L'Amministrazione comunale di Mandello, in collaborazione con l'Oratorio, intende ricordare questo giorno proiettando Testimone a rischio, un film di Pasquale Pozzessere con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio e Claudio Amendola. Il film narra la vicenda di Pietro Nava, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, testimone oculare dell'omicidio del giudice Rosario Livatino.

Nava, un rappresentante di sistemi di sicurezza, rese subito testimonianza alla polizia di quanto visto il 21 settembre 1990 sulla superstrada Canicattì-Agrigento. All'epoca non esisteva ancora in Italia la disciplina di programmi di protezione per i testimoni a rischio. Il film si incentra su come la vita di un onesto cittadino si trasformi completamente, in seguito al fatto, in un assurdo destino di isolamento anche e soprattutto in ragione della debole protezione offerta dallo Stato.

Film pluripremiato, Fabrizio Bentivoglio ha ricevuto per questo film il David di Donatello come miglior attore protagonista. Alla proiezione sarà presente Paolo Valsecchi, autore insieme a Lorenzo Bonini e Stefano Scaccabarozzi del libro Io sono nessuno: grazie al loro lavoro è stata riportata alla luce la storia di Pietro Nava.

Alcuni alunni della scuola secondaria A.Volta saranno presenti per leggere i nomi di alcune vittime innocenti di mafia. La proiezione avrà inizio alle 20.30 presso il teatro San Lorenzo. Ingresso gratuito.