I 5 consigli per vivere un weekend dalle mille emozioni

Sarà un weekend perturbato dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 23 settembre a domenica 25 settembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

POLENTA TARAGNA - Polenta taragna e solidarietà con le penne nere di Calolzio. Dopo il successo delle edizioni passate, torna infatti la "Taragnata con gli alpini" promossa dal gruppo "Pippo Milesi" presso la sede in località La Cà. L'appuntamento è per domenica 25 settembre a partire dalle ore 11.30.

VILLA MONASTERO APERTA DI SERA - Per la prima volta Villa Monastero apre le sue porte anche di sera. Sabato 24 e domenica 25 settembre tornano le Giornate europee del patrimonio, consolidata iniziativa europea promossa dal Ministero della Cultura e coordinata territorialmente dalle Direzioni regionali Musei.

VISITE AL MUSEO BEATO SERAFINO - Per Ville Aperte in Brianza visite guidate al Museo del Beato Serafino sabato 24 settembre. L'iniziativa aderisce per il terzo anno alla manifestazione Ville Aperte in Brianza.

"RIVIVERE CON L'ARTE LA POESIA E LA MUSICA" - Auser provinciale Lecco promuove, in collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, la mostra d'arte "Rivivere con l'arte la poesia e la musica". L'appuntamento è dal 24 settembre al 9 ottobre presso Villa De' Ponti.

MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO - Il 25 settembre penultimo appuntamento con i Mercatini dell'antiquariato sul lungolago a Mandello, tra oggetti curiosi e da riscoprire.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.