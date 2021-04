25 aprile: iniziativa della Brigata Volontaria "Francesca Ciceri"

Domenica 25 aprile alle ore 9 la Brigata Ciceri sarà a Lecco in via dell'Eremo, dove è situato il "Cippo" dedicato alla memoria di Emilio Pupato e Aristide Valsecchi, partigiani caduti durante la guerra di liberazione. I partecipanti si prenderanno cura dell'area trascurata e abbandonata alla sporcizia e al degrado. Seguiranno interventi commemorativi in ricordo dei caduti.

Brigata Francesca Ciceri