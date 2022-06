I 5 appuntamenti nel territorio che possono rendere "top" il weekend

Fine settimana all'insegna della variabilità sul fronte del meteo, ma gli eventi per divertirsi e passare il tempo non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PASSEGGIATA CON VISITA AD AZIENDA AGRICOLA - Sabato 4 giugno passeggiata ai Piani Resinelli con visita ad azienda agricola, tra bovini, cavalli e capre orobiche nell'ambito del programma di "Piani Resinelli - Esperienze da vivere nel cuore delle Grigne 2022".

MERCATO EUROPEO - Un weekend lungo di festa sul bellissimo lungolago di Colico per gustarsi un fine settimana all’insegna dello street food. Da giovedì 2 fino domenica 5 giugno Colico tornerà a ospitare i “Sapori d’Europa”, fortunata e attesissima rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana e Internazionale, organizzata dalla Pro Loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e Lecco e con il patrocinio del Comune di Colico.

MILLE SAPORI IN VALSASSINA - "Mille Sapori in Valsassina", vetrina enogastronomica di specialità legate al territorio della Valsassina, e non solo, si svolgerà nei giorni dal 2 al 5 giugno presso il parcheggio di via Provinciale, 15 a Barzio.

APPUNTAMENTO IN GIARDINO - Sabato 4 giugno dalle 15 alle 17 e domenica 5 giugno dalle 10 alle 12 il Giardino botanico di Villa Monastero accoglierà i bambini dai 6 agli 11 anni aderendo all'iniziativa Appuntamento in Giardino, proposta dall'Apgi -Associazione parchi e giardini d'Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

IN CUPOLA DI DOMENICA - Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia. Proiezione in cupola al Planetario domenica 5 giugno, per la prima volta a un orario insolito, le 10 del mattino. Sospesa dunque la classica proiezione delle ore 16.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche a giugno 2022 è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.