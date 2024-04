3 pigs cosa è casa. Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni

Tre attrici raccontano danno vita a una nuova versione della favola classica attraverso il gioco con la paglia, il legno e la terra e animando tre piccoli maialini, una scrofa e il lupo. I tre porcellini non sono tre fratelli ma tre sorelle, non costruiscono da sole per difendersi ma condividono le loro case per arrivare a inventarne insieme una imbattibile, in una “bioedilizia” fantastica. Di fronte a una casa di tale unione il lupo non potrà fare altro che esser invitato ad entrarvi!



Quando: domenica 14 aprile ore 11.30 e 17.00

Dove: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



BIGLIETTI:

Spettacolo: 8€ / 6€*

Pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: 15€ / 12€*

*Ridotto residenti di Colle Brianza

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 | Cell. 375 67 00 532 | www.campsiragoresidenza.it



da un’idea di Anna Fascendini | drammaturgia Sofia Bolognini | oggetti scenici e marionette Mariella Carbone | musiche Luca Maria Baldini | in scena Barbara Mattavelli, Benedetta Brambilla, Sara Milani | regia Anna Fascendini | produzione Campsirago Residenza