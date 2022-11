4 novembre: le iniziative nel territorio

Commemorazioni nel territorio per il 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Dal 1977 si festeggia la domenica successiva. Riportiamo alcune iniziative che si svolgeranno nei comuni del territorio.

Lecco

Il programma di venerdì 4 novembre a Lecco città.

ore 9.30 Santuario di Nostra Signora della Vittoria

Commemorazione dei Caduti in Guerra e in Servizio

- Celebrazione della S. Messa officiata da Monsignor Davide Milani con l’accompagnamento del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco diretto dal Maestro Riccardo Invernizzi

- Deposizione di un cuscino di fiori nella cripta del Sacrario sottostante il Santuario

ore 11 Piazzale antistante il Monumento ai Caduti della città

Alzabandiera

- Deposizione di corone di alloro

- Lettura del Bollettino della Vittoria e del messaggio del Presidente della Repubblica

- Interventi delle Autorità

- Intervento degli studenti del Progetto Unicef “Scuola Amica”

ore 17 Ammaina bandiera

ore 21 Santuario di Nostra Signora della Vittoria

XXIV Concerto della Vittoria e della Pace

con il Coro Alpino Lecchese e il Coro Monte Orsaro A.N.A. Sezione di Parma

Alla Giornata partecipano le sezioni di Lecco delle seguenti Associazioni e Amministrazioni di Stato:

Mutilati e Invalidi di Guerra - Istituto Nastro Azzurro - Combattenti e Reduci - A.N.P.I. - Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra - U.N.I.R.R. - Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma - Assoarma - U.N.U.C.I. - Marinai - C arabinieri - Finanzieri - Bersaglieri - Alpini - Paracadutisti - ANAC - Artiglieri - Autieri - Polizia di Stato - Mutilati per Servizio - Mutilati ed Invalidi Civili - Vigili del Fuoco - Crocerossine Volontarie.

Mandello

Gli eventi previsti dall'Amministrazione Comunale per ricordare questo giorno prevedono per il giorno 6 novembre la cerimonia di deposizione delle corone presso i monumenti ai caduti della prima guerra mondiale nelle varie frazioni con partenza alle ore 9. Seguirà alle 10.30 la formazione e partenza del Corteo da Piazza Leonardo da Vinci (Municipio) per Via Manzoni, Via Bertola e Via XXIV Maggio alla Chiesa Arcipretale di San Lorenzo; alle ore 11 solenne Ufficiatura con Santa Messa a suffragio dei Caduti nella Chiesa Arcipretale di San Lorenzo e alle ore 11.45 partenza del Corteo dalla Chiesa al monumento dei Caduti in Piazza Garibaldi, con deposizione della corona di alloro e discorso commemorativo tenuto dal Sindaco.

Per la scuola secondaria l'assessorato alla Cultura e Istruzione propone la visione del film La scelta di Maria, regia di Francesco Micicchè. È un docu-film che racconta la vicenda politico, sociale e soprattutto umana che c'è dietro la nascita del Milite Ignoto. Il giorno 7 novembre 2022 alle ore 21 presso il teatro Fabrizio De Andrè con ingresso gratuito verrà proiettato il film Uomini contro.

Varenna

Ore 10 Ritrovo presso la sede A.N.A.

Ore 10.15 Alzabandiera di fronte al Comune.

Ore 10.30 S. Messa presso la chiesa di S. Giorgio in suffragio ai Caduti

Ore 11.30 Trasferimento al Parco delle Rimembranze con deposizione

delle corone al Cippo commemorativo.

Ore 12.30 Pranzo presso Albergo Ristorante del Sole - P.zza S. Giorgio - Varenna

Per facilitare l'impegno organizzativo avvisare un componente del consiglio o telefonare a Filippo Cavalli (339 4165844) Giovanni Panzeri (335 8339319) per partecipare al pranzo. Si prega il Socio Alpino di partecipare con cappello e camicia del gruppo.

Lierna

A Lierna andrà in scena la mostra "Un'inutile strage. L'Italia nella Grande Guerra" realizzata nel 2015 per ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale. Incontro la sera del 4 novembre alle 21 alla Biblioteca comunale di Lierna per conversare con Alessandro Rizzi autore del libro "La terza guerra mondiale a pezzi" (ed. La Caravella). L'incontro sarà gestito da Giampietro Beretta, storico e consigliere di LetteLariaMente.

Calolziocorte

Domenica 6 Novembre

- ore 10 - Piazza interna Municipio. Deposizione corona di alloro.

- ore 10.15 - Parco ANA - via Marconi. Alzabandiera.

- ore 10.45 - Monumento ai Caduti con deposizione corona di alloro. Alzabandiera.

Sosta commemorativa al Monumento ai Carabinieri

Interverrà il Corpo Musicale "G. Donizetti"di Calolziocorte

- ore 15 - Rossino - Parco dei Caduti: deposizione corona di alloro.

Corteo al cimitero con deposizione corona di alloro

A seguire Vespri e preghiera presso la Chiesa di S.Lorenzo a Rossino e rinfresco.

Merate

Il 4 Novembre a Merate.

Venerdì 4 novembre 2022

Ore 18 Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre presso la Chiesa Parrocchiale Sant'Ambrogio di Merate

A seguire

Corteo accompagnato dalla Banda Sociale Meratese verso il monumento ai Caduti in Piazza degli Eroi con alzabandiera nell'adiacente Giardino della Memoria, deposizione di una corona d'alloro e intervento del Sindaco

La Cittadinanza, le Scuole, le Associazioni Combattentistiche d'Arma e del Volontariato sono invitate a partecipare. In prima mattinata verrà depositata una corona d'alloro presso tutti i Monumenti ai Caduti delle Frazioni

Domenica 6 novembre 2022

Ore 15-16 Giardino della Memoria - Piazza degli Eroi Visite guidate gratuite per ricordare i Caduti in guerra a cura del prof. Proserpio. Prenotazioni entro 04/11 a eventi.culturali@comune.merate.lc.it.