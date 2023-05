Sezione ANPI Lecco Città: venerdì 26 maggio una visita guidata volta a riscoprire i luoghi della resa tedesca e dell'arresto di Mussolini

35,00 euro, comprendente: viaggio in autobus, ingresso al Museo e pranzo (con l’opzione pranzo al sacco, il costo dell’uscita sarà di 18 euro)

Indirizzo non disponibile

La sezione ANPI Lecco Città organizza per venerdì 26 maggio una visita a Dongo al “Museo di fine della guerra” e ai luoghi della resa tedesca e dell'arresto di Mussolini. Saremo accompagnati da Pierfranco Mastalli autore del docu-film “Potenti in fuga” che ci racconterà la Storia avvenuta in quei luoghi.

Programma:

ore 8.00 partenza da Lecco in autobus

ore 9.45 circa arrivo a Dongo

ore 10.00 visita al Museo (divisi in 2 gruppi)

ore 13.00 pranzo al ristorante Albano

ore 14.30 partenza per Bonzanigo e Giulino di Mezzegra

ore 15.15 circa visita ai luoghi storici

ore 16.30 partenza per Lecco

ore 18.00 arrivo a Lecco

L'iniziativa è riservata agli iscritti ANPI e a tutti coloro che intendano aderire all’Associazione. L’uscita avverrà anche in caso di maltempo.

Il costo di 35,00 euro comprende:

-viaggio in autobus

-ingresso al Museo

-pranzo - primo, secondo, contorno, bevande, caffè

NB: è possibile l’opzione pranzo al sacco, che deve essere comunicata al momento dell’iscrizione. Il costo dell’uscita sarà quindi di 18 euro.

Chi fosse interessato deve comunicare l’adesione con la relativa quota entro non oltre venerdì 19 maggio presso la sede Anpi provinciale in Via Mentana 77 Lecco tel. 0341 251361- 328 4620375 (Antonella S.) (aperta il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12.00) oppure la quota può essere corrisposta con bonifico bancario:

IBAN IT56Z0310422991000000820575

cc/bancario nr.820575 DEUTSCHE BANK S.P.A. Sportello A di Lecco intestato a ASS.NAZ. PARTIGIANI D’ITALIA–LECCO