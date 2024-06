Il gran debutto dell'aquathlon a Mandello del Lario. Domenica 23 giugno le acque verranno agitate dai partecipanti alla prima edizione della gara sportiva che unisce la corsa al nuovo, organizzata dalla Polisportiva Mandello con il patrocinio del Comune e associata alal Federazione Italiana Triathlon.

Partenza dai giardini pubblici di piazza Garibaldi, partecipazione riservata ad tleti italiani e stranieri tesserati per le rispettive federazioni di Triathlon in possesso di certificato idoneità agonistica per il Triathlon. In ottica green non saranno distribuite cuffie in plastica, ogni atleta dovrà portare la propria cuffia.

Il programma:

Ore 8:00 – 14:00 distribuzione pettorali

Dalle ore 9:30 partenze categorie YA – YB - JR

Ore 12:00 premiazioni categorie Giovani

Dalle ore 12:50 partenze categorie RA – ES – CU – MC

Ore 14:50 partenza staffette

Ore 15:40 premiazione categorie Giovanissimi / Staffette

Ore 16:00 partenza gara maschile

Ore 16:45 partenza gara femminile

Ore 17:30 premiazioni

Le iscrizioni

€8 categorie MC-CU-ES-RA-YA-YB

€15 JR

€30 AGE GROUP

La quota dell’atleta non è né rimborsabile né cedibile

Iscrizioni a cura di OTC www.otc-srl.it, scadenza entro il 19 giugno 2024.