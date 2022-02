L’alpinista polacco Marcin Tomaszewski ospite da DF Sport Specialist

Il tour di serate “A tu per tu con i grandi dello sport” torna nella sede storica del negozio di Bevera di Sirtori, dopo i primi tre eventi del 2022 organizzati nel nuovo punto vendita di Brescia con Franco Gionco, Simon Messner e Mario Panzeri.

Il prossimo appuntamento a Bevera è con uno dei massimi esponenti della scuola alpinistica polacca e tra i più forti alpinisti al mondo: Marcin Tomaszewski, detto Yeti per il suo carattere introverso.

La serata dal titolo “Bushido, la mia via per la montagna” è giovedì 10 marzo alle ore 20.30 e vedrà la presenza di Luca Calvi, nel ruolo di presentatore e traduttore.

Nato a Stettino, in Polonia, nel 1975, Marcin Tomaszewski ha scalato pareti di elevata difficoltà, spingendosi ai confini del mondo, alla ricerca delle sfide più estreme e spesso su linee completamente sconosciute. Groenlandia, Pakistan, Canada, Alaska, Norvegia, Nepal, India, Stati Uniti, Cina, Patagonia, Venezuela ... le sue scalate non hanno confini.

Dalle prime salite invernali, alle solitarie, alle innumerevoli nuove vie scalate in tutto il mondo, Tomaszewski ha un curriculum di altissimo livello.

“Le montagne tirano fuori quello che hai dentro – afferma Tomaszewski: se sei una persona positiva tirano fuori il meglio di te”.

Oggi per Tomaszewski al primo posto c’è la famiglia, i suoi bambini, e la possibilità di aiutare quei ragazzi che, come lui anni fa, vivono in situazioni difficili e che possono trovare quindi nella montagna una via per il riscatto e nuovi obiettivi di vita.

“È la mia famiglia il motore che dà l’energia per andare in montagna. Certamente la montagna è la mia vita, ma senza la mia famiglia sarebbe qualcosa di diverso”.

La serata sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Tato”, tradotto da Luca Calvi per Versante Sud: un racconto delle sue scalate alla ricerca di un equilibrio tra alpinismo, scelte di vita e famiglia.

Per partecipare alla serata è necessario il Green Pass e registrarsi al seguente link.