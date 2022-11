Una mela per la ricerca insieme a "Michy sempre con noi"

Prezzo non disponibile

"Michy sempre con noi" è il nome dell'associazione di Abbadia Lariana impegnata nella promozione di eventi volti alla raccolta di fondi da destinare a finalità benefiche, in particolare alla sanità e alla ricerca. Sui social il richiamo all'appuntamento di domenica 6 novembre ha già fatto capolino a conferma dell'assiduo e meritevole impegno insito nel Dna associativo.

“Una mela al giorno toglie il medico di torno - si legge nel testo che illustra l'iniziativa - Ma le mele non fanno bene solo a chi le mangia... Le nostre mele faranno bene anche a chi necessita che la ricerca per le cure oncologiche venga finanziata. Vi aspettiamo domenica mattina 6 novembre dalle ore 9 alle 12 in piazza Carlo Guzzi ad Abbadia Lariana". La location prescelta dai volontari di "Michy sempre con noi..." è dunque la piazza antistante il palazzo municipale di Abbadia.

I sacchetti contenenti le mele della Valtellina verranno distribuiti attraverso un contributo di 5 euro. Un passo dopo l'altro per dare un sostegno concreto alla ricerca medico scientifica impegnata nella sconfitta delle malattie che purtroppo spengono il sorriso anche a bambini e giovanissimi, come fu per l'amato e compianto Michy il cui ricordo è sempre vivo tra i parenti e i tanti amici della famiglia.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)