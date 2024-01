Ad Abbadia i Re Magi arrivano dal lago

Prezzo non disponibile

Ad Abbadia Lariana tornano i Re Magi. Sabato 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, Gaspare, Baldassarre e Melchiorre arriveranno dal lago con la Lucia, la tradizionale imbarcazione lariana.

Un momento di suggestioni e divertimento per grandi e piccini che andrà in scena subito dopo la benedizione dei bambini prevista nella chiesa parrocchiale del San Lorenzo. Al termine della rievocazione spettacolo in oratorio e merenda.

Organizzano il Comune di Abbadia in collaborazione con parrocchia e oratorio.

Il programma

Ore 14.30 Ritrovo chiesa San Lorenzo per la benedizione.

A seguire arrivo dei Re Magi dal lago sulla Lucia

Ore 15.45 Spettacolo presso teatro oratorio

A seguire tombolata merenda insieme