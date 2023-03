Alla ricerca dell'uovo d'oro

Sabato 1° Aprile 2023, al Lido la Favola di Abbadia Lariana (presso il parco di Chiesa Rotta), la Pro loco del paese organizza la seconda edizione della ricerca all'uovo d'oro di Pasqua per bambini.

All'interno del parco verranno nascoste piccole bandierine di tutte le Nazioni del mondo ma solo due italiane contrassegnate con il numero 1, il numero 2 e il timbro della Pro loco che i bambini dovranno cercare e raccogliere nel tempo stabilito. Alla fine della ricerca verranno consegnati quattro premi: il primo, un uovo di cioccolato gigante, andrà al fortunato bambino che scoverà nel parco l'uovo dorato. I premi restanti: il secondo al bambino che scoverà nel parco la bandierina italiana contrassegnata con il numero 1 (buono di 40 euro per una consumazione al Ristorante Lido La Favola); il terzo al bambino che scoverà nel parco la bandierina italiana contrassegnata con il numero 2 (buono di 30 euro per una consumazione al Bar Lido Favola); il quarto sarà assegnato al bambino che raccoglierà più bandierine (buono di 20 euro per una consumazione al Bar Lido Favola).

A tutti i bambini partecipanti sarà dato in omaggio un uovo di cioccolato di 180 grammi gentilmente offerto da Icam. Le iscrizioni all'evento, a offerta libera, si apriranno alle 14.30 davanti all'entrata del lido, mentre il gioco vero e proprio inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 16 con la premiazione.

Grazie alla collaborazione con la Farmacia Lariana di Abbadia, parte del ricavato della giornata sarà devoluto alla comunità Casa La Vita per acquistare medicinali e simili.

In occasione della giornata, così organizzata, per chi lo desidera, il Lido la Favola proporrà un menù speciale per pranzo al costo di 14 euro per adulti (primo, secondo, contorno, bibita o calice di vino), un menù per bambini di 12 euro (primo, secondo, contorno e bibita) e un menù merenda dalle 15.30 a 7 euro (tranci di scrocchiarella misti, patatine fritte, paninetti con nutella e bibita). In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a sabato 8 aprile.