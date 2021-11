Prezzo non disponibile

Il Circolo Pd Abbadia Mandello, in collaborazione con il Pd Provincia di Lecco, i Giovani Democratici e la Conferenza delle Donne Democratiche, organizza l'incontro "Caos Afghanistan" venerdì 12 novembre alle 20.45 al cinema De André di Mandello.

L'evento vuole analizzare la situazione attuale geopolitica di uno Stato già dimenticato dalle cronache dopo gli importanti sviluppi di agosto, per comprenderne gli scenari interni e internazionali.

I partecipanti al dibattito

Parteciperanno il senatore del Pd Alessandro Alfieri, membro della Commissione Affari Esteri del Senato; Alfredo Luis Somoza, giornalista esperto di politica internazionale, cooperazione e sviluppo; Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Comune della Provincia ad avere manifestato la disponibilità ad accogliere i profughi afghani.

Modererà la discussione Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione, esperta di Medio Oriente.

L'incontro sarà disponibile anche in streaming sulla pagina Facebook "PD Provincia di Lecco" e per l'ingresso in sala sarà obbligatorio esibire il Green pass.

