Agoni in contrada 2022

Torna, con la 18^ edizione, "Agoni in Contrada", una delle manifestazioni più attese e amate nel comune di Bellano e nei dintorni. Una cena a base di pesce di lago nella suggestiva Via Manzoni.

L'inizio della serata, sabato 16 luglio, è previsto alle 19.30. A seguire due momenti da non perdere, che renderanno l'esperienza unica: il Bellano Jazz Festival e giri in Lucia in notturna con partenza dal Molo.

In caso di maltempo, spiegano gli organizzatori (Cinema di Bellano, Comitato Pesa Vegia, Asd Remiera I Laghée, Comune di Bellano, Discovering Bellano, Lago di Como, In Lombardia), la manifestazione si svolgerà presso il Palasole.