Agosto ricco di eventi nei luoghi di fede dell’Alta Brianza

Sarà un agosto denso di appuntamenti per "I luoghi di fede dell’Alta Brianza", con aperture straordinarie e due appuntamenti importanti promossi per la festività di San Lorenzo. Domenica 6 si terrà infatti l’apertura al pubblico di alcuni importanti siti religiosi di Oggiono all’interno del progetto cofinanziato dalla Fondazione comunitaria del Lecchese e da Lario Reti Holding che promuove la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali.

Grazie all’associazione Arcao e alla Pro loco di Oggiono, la chiesa di Sant’Eufemia, il Battistero e la Chiesa di San Lorenzo a Oggiono saranno visitabili dalle ore 10.00 alle 12.30 e nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30.

La Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago potrà essere visitata alle ore 15.00 e alle 16.30 con le viste guidate gestite dai volontari della parrocchia di Santa Maria Assunta di Dolzago.

Inoltre, in occasione della festività di San Lorenzo, la Pro loco di Oggiono organizzerà due eventi: il 10 agosto santa messa alle 08.30, per ricordare il Santo e in suffragio ai soci defunti della Pro loco, nell'occasione verranno distribuiti dei ceri detti "Lacrime di San Lorenzo" insieme a dei pensieri sulle stelle cadenti.

Il 13 agosto alle 16 si terrà invece Lorenziade, un evento di intrattenimento musicale alternato a momenti di poesia, organizzato in collaborazione con l’associazione Clerici Vagantes, capofila della rete di progetto, finanziato da Lario Reto Holding e Fondazione comunitaria del Lecchese.