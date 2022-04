Agrinatura 2022

Orario non disponibile

Quando Dal 23/04/2022 al 25/04/2022

Indirizzo non disponibile

Agrinatura è un Salone dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Con Agrinatura si vogliono affermare alcuni concetti legati al tema agricolo, tra cui la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono gli operatori agricoli.

Date: sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022

Orari: dalle ore 10.00 alle 19.00

Luogo: Centro Espositivo e Congressuale Lariofiere – V.le Resegone – 22036 Erba (CO)

Edizione: 21^

Qualifica: Fiera Nazionale

In esposizione:

Tantissime varietà di prodotti di eccellenza della nostra tradizione agroalimentare;

Cosmesi naturale;

Legna e cippato;

Piante e fiori di primavera;

Creazioni floreali;

Cactus e succulente da collezione;

Piante ornamentali;

Piccoli frutti, frutti della salute

Attrezzature per l’agricoltura ed il giardinaggio;

Arredi da esterni;

Artigianato artistico e l’arte del riciclo e riuso

Animali della fattoria: conigli, galline, polli, manzi, vitelli, cavalli, pony, maialini, asini, capre, pecore;

Percorsi nel verde;

Valorizzazione del patrimonio naturalistico

Gli obiettivi strategici:

affermazione e riconoscimento del valore dell’agricoltura territoriale;

promozione della filiera corta alimentare con il coinvolgimento di produttori, trasformatori e consumatori;

azioni di sensibilizzazione ad un'educazione alimentare corretta;

preservazione della biodiversità e rispetto dell'ambiente;

cibo vissuto e consumato nelle forme della convivialità, in cui è possibile operare scambi conoscitivi, occasioni per creare nuove reti di aggregazione tra agricoltori e nuove forme di alleanza con i consumatori;

promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico

In Agrinatura le attività in programmazione rappresentano, promuovono ed identificano la filiera agricola nella sua interezza. In particolare le iniziative previste valorizzano le produzioni tipiche e tradizionali, l’educazione alimentare e il legame con il territorio agricolo

I contenuti

Food System: è prevista la rappresentazione del sistema del cibo, dedicato agli operatori della filiera agroalimentare, consistente nell’aggregazione di produttori, trasformatori, ristoratori, commercianti e consumatori per generare una proposta di sistema univoca, coordinata ed integrata.

Obiettivo: la valorizzazione della tipicità, qualità e cultura della produzione agro-alimentare mediante il coinvolgimento di aziende agricole, di consorzi di produttori agricoli, di aziende di trasformazione artigianale e industriale, unitamente alle associazioni degli agricoltori, esperti della cultura agricola e gastronomica.

Laboratori di educazione alimentare: si prevedono laboratori di educazione alimentare gestiti da soggetti qualificati. Verranno affrontati i temi del riciclo, della conoscenza delle produzioni agricole, della piramide alimentare, dei valori nutrizionali degli alimenti, del gusto naturale del cibo.

Obiettivo: favorire la conoscenza delle produzioni agricole

Farmer Market: vendita diretta dei prodotti tipici delle aziende agricole italiane.

Il contesto rappresentativo prevede un’aderenza ai criteri di uniformità, funzionalità, estetica delle produzioni agro-alimentari, che possa stimolare gli operatori agricoli ad individuare il modo più efficace per presentare e promuovere la propria attività.

Agribusiness: filiera dedicata a proposte qualificate per operatori dei settori agricolo, forestale e giardinaggio.

Valorizzazione del patrimonio naturalistico: la conoscenza dei parchi e delle riserve naturali costituiscono punti focali sul tema della valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico. La nuova programmazione prevede molti approfondimenti mediante laboratori di educazione ambientale, workshop per il pubblico, convegni per operatori di settore.

Area Zootecnica con fattoria: animali da pascolo e da cortile, razze equine. L’area a carattere didattico, sempre molto apprezzata, è dedicata alla conoscenza delle diverse specie animali. Si prevedono laboratori, e pannelli esplicativi delle caratteristiche delle razze presenti.

I numeri di Agrinatura 2022

Espositori 154

Provenienza da 14 Regioni italiane: Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto; da 9 Paesi esteri: Austria, Grecia, Albania, Andorra, Croazia, Francia, Lussemburgo, Romania, Spagna.

Superficie espositiva 12.000 mq

Visitatori attesi circa 30.000

Animali in esposizione animali da pascolo e cortile, razze equine

Tipologie prodotti agricoli circa 100 tipologie di produzioni agricole da tutta Italia