"Concerto bandistico del dono" insieme all'Aido

L’Aido Provinciale di Lecco organizza un "Concerto bandistico del dono". L'appuntamento è per sabato 12 settembre in piazza Garibaldi a Lecco dove, a partire dalle ore 21, si esibirà il corpo musicale Alessandro Manzoni. L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, ma i posti sono numerati e l'associazione invita gli interessati a prenotarsi alla mail aidocomunalelecco@gmail.com

La manifestazione viene promossa in occasione dell'assemblea provinciale Aido che, come ricorda il presidente Antonio Sartor, si terrà il giorno succjessivo, domenica 13 alle 8.30 presso la Casa dell'economia in via Tonale a Lecco. In programma c'è anche la votazione delle cariche associative che resteranno operative nei prossimi quattro anni.