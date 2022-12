Il Planetario si trasforma in un divertente laboratorio per lo studio delle onde. A condurlo sarà Lorenzo Caccianiga, docente di Fisica all'Università degli Studi di Milano. Un relatore prestigioso per esperimenti alla portata di tutti e anche molto curiosi, come la misura della velocità della luce con una tavoletta di cioccolato e un forno a microonde.

"Dalla chitarra ai quanti: esperimenti dal vivo con le onde" è il titolo della coinvolgente serata di venerdì 16 dicembre al Planetario. Dalle leggi fisiche che regolano il suono degli strumenti musicali al mondo sfuggente e indeterminato delle particelle elementari, le onde sono protagoniste assolute della realtà fisica che ci circonda.

A scuola magari qualcuno le avrà trovate ostiche, ma la fisica può essere una disciplina davvero sorprendente se si usa un linguaggio accattivante. Per partecipare occorre prenotare dal sito www.deepspace.it.