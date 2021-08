Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Festival di Bellagio e Lago di Como fa tappa anche nel Lecchese.

Nulla ora sine musica: parafrasando gli antichi, è sempre l'ora di un concerto. Così la sponda lecchese del Lario ha puntato su alba e crepuscolo per cominciare o concludere bene e in armonia le giornate liete delle vacanze.

La rassegna Albe e Tramonti prosegue fino all'autunno e si concentra, in questa fase, su appuntamenti serali, sempre alle 21, per congedarsi in musica dalle fatiche quotidiane.

Il 23 settembre appuntamento a Perledo per celebrare la forza e la tempra degli Alpini con un recital per flauto solo con la partecipazione della flautista tedesca Birgit Nolte a interpretare musiche di Marin Marais, Friedrich Kuhlau, Call e Mercadante.

Il 25 settembre il chiostro del centro Fatebenefratelli di Valmadrera propone un appuntamento con il violino di Gaspare Raule e la fisarmonica di Matteo Valtolina e musiche di Paganini, Pablo de Sarasate e Bela Bartók. Il 26 settembre a Olgiate Molgora sarà la frazione di volta di Mondonico a ospitare la clavicembalista Paola Barbieri, con musiche di Bach e Telemann.

Il 9 ottobre a Civate, il chiostro della fondazione del Cieco ospita l'esibizione del progetto del Laboratorio Lirico della Scuola Civica di Musica di Bellagio.

I dettagli degli appuntamenti sono su www.lakecomo.events. Agli eventi si accede con Green pass: tutti gli appuntamenti, gratuiti e in presenza, vanno prenotati obbligatoriamente via mail su prenotazioni@lakecomo.events.