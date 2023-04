Alberi maestri: un’esperienza sonora, poetica e visiva alla scoperta del mondo degli alberi. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.



Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, complessità, intelligenza e incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi e aggressioni. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della straordinaria comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle generazioni, alla precessione degli equinozi, alle ere glaciali, così come al movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia.



“Ogni sosta è una scoperta che richiede l’uso di tutti i sensi, un’immersione completa e rivolta a chiunque, sia per l’agilità con cui è possibile compiere il percorso, sia per l’accurata selezione delle parole; tutti elementi che suggeriscono una decisa vocazione pedagogica che accoglie la complessità e cerca di restituirla attraverso un discorso poetico. Si scopre così una natura laboriosa e incredibilmente intelligente, risoluta nel resistere alle avversità, in grado di adattarsi, pronta a ribellarsi e capace di chiedere aiuto.” Arianna Lomolino – Hystrio



“Alberi maestri è un’esperienza da fare.” TI TO – TAGteatro



“Ogni persona, togliendosi le cuffie, scoprirà una percezione diversa del tutto, non solo a livello di fatica fisica o a livello uditivo o visivo, ma anche a livello di anima. Un’esperienza suggestiva e intrigante, il teatro è dato dalla natura stessa che parla e si muove in linguaggi diversi, attraverso i colori, i fruscii, gli animali, i corsi d’acqua. Un ritorno alle radici attraverso le radici.” Roberta Usardi – Modulazioni Temporali



“Ecco che il teatro, già rituale necessario da sempre per l’elaborazione collettiva del trauma e del lutto, può ora potenziare l’immaginario. Alberi maestri per esempio, ci suggerisce l’ascolto di quello che la nostra terra e il nostro mondo ci stanno chiedendo, risvegliano l’attenzione necessaria a sviluppare le basi per una nuova vita, un nuovo equilibrio sociale, in accordo con il nostro pianeta.” Raffaella Roversi – 2duerighe



composizione nello spazio Michele Losi | drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi | suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi | performer Stefano Pirovano | produzione Pleiadi, Campsirago Residenza



Ritrovo e partenza: Villa Maria, in via Mondonico 1 a Monticello-Mondonico

Arrivo: Campsirago Residenza, via S. Bernardo 5, Fraz. Campsirago, Colle Brianza



percorso di 5 chilometri

dislivello 350 metri

durata 90 min.



Biglietti: 12€ / 10€ ridotto under 25, over 65, residenti di Colle Brianza